Scoop – Seat León ST : restylage programmé !

Après le restylage de la Cupra Born que nous vous annoncions plus tôt dans la journée, voici qu’arrive la Cupra León restylée. Il s’agit de la version Sportstourer ou ST qui se promène camouflée. C’est sous une tempête de neige que cette auto effectue une séance de développement sur route ouverte.

Ce restylage de la Cupra León dans ses versions berline et break a déjà été annoncé par la marque le 7 juin dernier, lorsque Cupra, émanation de Seat, a annoncé son programme pour les trois prochaines années. Outre les futurs SUV Terramar et Tavascan ainsi que la petite citadine électrique Urban Rebel, la marque a dévoilé furtivement les restylages des Cupra Born et Cupra León.

C’est la partie avant qui subira le plus de modifications avec un logo rétroéclairé, des projecteurs à la signature lumineuse modifiée formée de trois triangles. Les prises d’air, la calandre et le bouclier subiront une grosse transformation et à l’avant du capot on trouvera une sorte d’excroissance en forme de nez de requin. Il y a de quoi donner un tout autre visage à la Cupra León par rapport à la Seat du même nom.

La partie arrière recevra quant à elle un logo rétroéclairé tandis que les feux devraient disposer d’une signature lumineuse à trois triangles, calquée sur celle des projecteurs avant. Cupra devrait profiter du restylage pour revoir également son offre d’équipement en l’étoffant au besoin. Ce restylage n’a qu’un but, uniformisé la gamme Cupra et faire que les modèles de cette marque soient les plus différents possibles des modèles de chez Seat.