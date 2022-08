Deux moteurs et une finition : la gamme de la Cupra Leon s'enrichit

On parle ces derniers temps bien plus de Cupra que de sa maison-mère Seat. À croire que les dirigeants croient plus en la griffe sportive, au demeurant plus rentable, qu'en la marque originelle.

Toujours est-il que la compacte de la gamme, la Leon, qui est aujourd'hui disponible avec des moteurs essence ou hybrides rechargeables, allant de 204 ch à 300 ch, va voir sa gamme enrichie de deux nouvelles motorisations, à partir du troisième trimestre 2022.

Ainsi, en plus du 1.4 e-Hybrid de 204 ch, du 1.4 e-Hybrid 245 ch, du 2.0 TSI 245 ch et du 2.0 TSI 300 ch, tous en boîte DSG6 ou DSG7, deux plus petits moteurs, déjà vus sur le Formentor vont apparaître.

Il s'agit du 1.5 TSI 150 ch, qui sera accouplé à une boîte DSG7, et du 2.0 TSI en version 190 ch, lui aussi accouplé à une boîte DSG7.

Une nouvelle finition "V"

En plus de ces deux motorisations, la Cupra Leon va étrenner un nouveau niveau de finition, baptisé "V". Ce niveau d'équipement reprendra la plupart des éléments incontournables de la gamme Leon, comme les feux full LED à l'avant, les jantes de 18 pouces, la navigation sur écran 12 pouces ou les sièges baquets en tissu ou en cuir. Le tableau de bord arborera toujours des surpiqûres (selon le dossier de presse, mais nous, on les cherche encore, il y en a sur les sièges, oui, et les aérateurs arborent de la couleur) et sera disponible en couleur noire ou bleu pétrole.

Ces nouveaux moteurs et cette nouvelle finition seront disponibles à la fois sur la berline et sur le break Sportstourer, à partir du troisième trimestre 2022.

Les prix ne sont malheureusement pas encore connus, mais le ticket d'entrée devrait largement baisser. À date, la gamme débute à 40 950 €. Le Formentor doté du 1.5 TSI 150 démarre à 35 990 €, la Leon devrait être encore moins chère.