Scoop-Cupra Born : déjà un restylage !

À peine lancée, la Cupra Born va bénéficier d’un restylage en 2024. Seulement trois ans après sa découverte, voilà qui est étrange. Normalement, le lifting d’un modèle est programmé quatre ou cinq ans après son lancement et son remplacement ou renouvellement intervient deux ou trois ans après ce lifting. Ce calendrier peut parfois être chamboulé, certains modèles ayant une espérance de vie plus longue ou plus courte en fonction des choix du constructeur. Mais pour la Cupra Born, le restylage aura bien lieu dans un peu plus d’un an.

Car la marque Cupra veut encore s’éloigner de sa maison-mère Seat en proposant des modèles très différents. Le 7 juin lors d’un événement organisé en Espagne où la marque a présenté ses futurs modèles (Urban Rebel, Tavascan et Terramar), les Cupra León berline et break (ST) et Cupra Born étaient aussi de la revue (une vision furtive pendant quelques secondes) afin de dévoiler leur restylage.

Sur les images des prototypes camouflés, on se rend compte que la partie avant subit le plus de modifications. Ainsi conformément à ce qui a été présenté furtivement le 7 juin, les modèles restylés de Cupra, dont la Born, auront un nez busqué de requin, un logo rétroéclairé et des projecteurs intégrant une signature lumineuse à trois triangles, identique à celle que l’on a vue sur le futur Cupra Terramar (voir photo en fin d’article).

À l’arrière, les changements seront moins flagrants. Sur le prototype camouflé, on se rend compte que seul le logo est caché. Il se murmure cependant que les modifications de la partie arrière entraîneraient, outre les modifications du logo qui serait rétroéclairé, un changement de la signature lumineuse des feux reprendra un design en triangle comme celui qu’arbore le concept-car Cupra Urban Rebel (voir photo en fin d’article).

En uniformisant sa gamme, Cupra s’émancipe encore plus de Seat. Est-ce un bien pour Seat qui peine un peu face à la montée en cadence de Cupra ? Pourquoi pas, car si jusqu’à maintenant Seat fournissait la plupart des modèles (Ateca, León, León SportsTourer) que la marque Cupra se chargeait de modifier, à l’avenir c’est peut-être Cupra qui fournira ses modèles à Seat. La Cupra Born, dont le concept-car El Born était orné du logo Seat, pourrait bien apparaître chez Seat dans un proche avenir avec une allure différente. Mais en attendant pour ce qui est du restylage de la Cupra Born qui nous occupe aujourd’hui, ce lifting prévu pour 2024 devrait s’accompagner sans doute de l’apport d'une motorisation plus puissante de 300 ch avec la batterie de 77 kWh en plus des 204 et 231 ch qui sont déjà au catalogue.