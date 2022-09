Seat et sa petite marque qui monte, Cupra

Née en 1950, la marque Seat (Sociedad Española de Automóviles de Turismo) a produit à ses débuts des Fiat sous licence. Elle va connaître son premier succès vers la fin des années cinquante avec la Seat 600 (modèle identique à la Fiat 600) qui va permettre à de nombreux Espagnols de disposer de leur propre automobile. En 1986, elle est rachetée par Volkswagen et devient l’une des marques du groupe Volkswagen. Depuis, Seat a bénéficié de l’expertise du Groupe Volkswagen pour augmenter production et ventes. Ainsi en 1986, Seat lance l’exportation de ses modèles en Europe en commençant par les Pays-Bas, en 1989 débutent les travaux pour la construction de l’usine de Martorell (les travaux s’achèveront en 1993). La Seat Toledo est le premier modèle développé au sein du Groupe VW, elle est lancée en 1990. Trois ans plus tard, la deuxième génération de Seat Ibiza (dérivée de la Volkswagen Polo) arrive sur le marché. En 1999, la Seat León arrive en même temps que la nouvelle identité de la marque… Depuis de nombreuses voitures badgées Seat sont sorties de l’usine de Martorell et des autos badgées Cupra sortent aussi de la même usine…

Objectif : 500 000 ventes/an pour Cupra !

Cupra, est en 1996 la division sportive de Seat. La Seat Ibiza à moteur de Volkswagen Golf GTI est la première Seat à recevoir l’appellation Cupra. Mais Luca de Meo qui devient président de Seat en 2015 (avant de partir chez Renault en 2020) a d’autres ambitions pour Cupra et transforme la division sportive en marque à part entière en 2018. La première auto de la nouvelle marque est le SUV Cupra Ateca. Il s’agit encore d’un modèle Seat rebadgé mais l'on constate des différences. Ainsi il se voit doté d’un moteur affichant 300 ch, il dispose d’un intérieur remodelé et d’un style extérieur plus sportif. Il faudra attendre seulement deux années avant que n’arrive le premier modèle inédit de Cupra : le SUV Cupra Formentor. Ce modèle qui est produit à Martorell et à Kvasiny en République tchèque devient rapidement la star de la marque et grâce à lui les ventes de Cupra ne cessent de s’envoler alors que celles de la marque Seat amorcent une courbe inverse. Le succès de Cupra et tel que la marque annonce qu’elle veut doubler ses ventes en 2022 par rapport à 2021 (79 300 unités en 2021, dont 54 600 Formentor) et au vu des chiffres du premier semestre 2022 (63 000 ventes) l’objectif pourrait être réalisable. Mieux, Cupra veut atteindre les 500 000 ventes d’ici à 2025, soit ce que Seat S.A. (Seat + Cupra) a vendu au niveau mondial en 2021 !

Cupra, une réussite qui fait de l’ombre à Seat

Si la marque Cupra a bénéficié de l’expertise et des moyens techniques de Seat pour se développer, elle cherche à s’émanciper de cette tutelle en développant son propre réseau de distribution et en proposant toujours plus de nouveaux modèles. Ainsi après le Cupra Formentor, arrive l’électrique Cupra Born (très proche cousine technique de la Volkswagen ID.3) et il y aura après le SUV compact Cupra Terramar (cousin technique de l’Audi Q3 et assemblé comme lui à Györ en Hongrie) prévu pour 2024, puis viendra le SUV coupé 100 % électrique Cupra Tavascan, ensuite la citadine électrique Cupra UrbanRebel. Autant de modèles qui ne devraient pas être badgés Seat. Alors que Cupra investit dans l’électrique, Seat n’a pour le moment aucune voiture électrique (depuis la disparition de la Mii Electric en juin 2021) à proposer à ses clients, la marque se contentant de trois hybrides plug-in (Seat León, Seat León Sportstourer et Seat Tarraco) de trottinettes électriques et d’un scooter électrique Seat Mó 125, c’est peu.

Que va faire le Groupe Volkswagen de Seat ?

Cette absence de véhicules électriques commence à peser chez Seat où l’on se demande ce que le Groupe Volkswagen va faire de sa marque espagnole ? D’autant plus que la marge sur les véhicules Cupra est plus importante que sur les véhicules Seat. Que le prix moyen d’une Cupra est de l’ordre de 30 000 € contre 23 000 € pour une Seat. Alors que va-t-il se passer pour Seat dans le futur ? Seul le Groupe Volkswagen le sait. La présidence du groupe allemand ayant récemment changé avec l’arrivée du président de Porsche Olivier Blume, il faudra attendre ce que va dire ce nouveau patron au sujet de Seat. Difficile d’imaginer un abandon de la marque espagnole par VW, peut-être un autre positionnement, mais il faudra tôt ou tard que des modèles électriques apparaissent, l'année 2035, et le probable abandon des moteurs thermiques en Europe n’étant pas si loin.