En ce moment, le SUV Seat Ateca au prix d'une citadine

Lancé en 2016, le Seat Ateca était un cousin technique du Volkswagen Tiguan d’ancienne génération. Mais alors que l’Allemand a été relayé l’année dernière par une toute nouvelle mouture, l’Espagnol va tranquillement sur ses dix ans et attend sagement un restylage qui devrait arriver d’ici la fin de l’année.

En attendant, justement, cet Ateca fait de gros efforts pour garder de l’intérêt auprès de la clientèle. Sachant qu’il souffre désormais d’un design vieillissant (surtout à l’intérieur), il doit ainsi baisser son prix via des remises.

9 000€ de remise !

Et elles sont intéressantes, ces remises : 9 000€ sur la gamme dès la version de base, ce qui permet d’abaisser son tarif à 23 990€ en finition Edition avec le petit moteur TSI 1,0 litre de 115 chevaux sous le capot.

A ce prix serré, l’Ateca dispose de jantes de 17 pouces, de vitres arrière surteintées ou encore de l’écran tactile central à connectivité smartphone (Apple Carplay & Android Auto) sans fil. Sa présentation apparaît un peu banale mais par les temps qui courent, c’est assez remarquable de trouver un SUV compact à ce prix.

Avec ses 137 g/km de CO2, cet Ateca essence de 115 chevaux à boîte manuelle souffre hélas d’un malus écologique français 2025 de 1 172€. Ce malus grimpe à 2 049€ si vous optez pour le bloc essence de 150 chevaux à boîte automatique à double embrayage, facturé 28 450€ en finition Edition (au lieu de 37 450€).

De belles promos sur toute la gamme

Notez que Seat propose aussi d’autres remises intéressantes sur le reste de la gamme, avec par exemple plus de 22% pour l’Ibiza, plus de 20% pour l’Arona et plus de 17% pour la Leon restylée. Mais c’est bien cette réduction sur l’Ateca qui paraît la plus spectaculaire, puisqu’il se retrouve vraiment affiché au prix d’une citadine bien équipée.

