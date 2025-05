Voitures neuves : les promotions de mai 2025

La tendance du marché automobile neuf reste à la baisse et elle ne semble pas partie pour s’inverser de sitôt. Pour cette raison, les constructeurs vont devoir continuer à proposer de vraies remises pour convaincre les clients surtout en ces temps où de nouveaux concurrents chinois proposent des véhicules moins chers et très concurrentiels. Voilà pourquoi on trouve toujours de généreuses remises y compris chez des marques « réputées », qui n’hésitent plus à rogner sur leurs marges pour faire du volume.

La bonne affaire du mois : Seat Ateca, Opel Corsa

Ce mois-ci, les très belles offres chez Nissan (Juke et Qashqai), Fiat (500, 600 et Grande Panda électriques), MG (MG4) ou encore Skoda (sur le stock de véhicules neufs) sont toujours disponibles. Mais c’est le Seat Ateca qui bat des records avec ses -27% à la commande, permettant d’abaisser son prix de base à moins de 24 000€ ! Logique qu’il soit remisé d’ailleurs, puisqu’il va bientôt passer à une version restylée et se trouve en toute fin de carrière. A noter aussi de belles affaires chez Cupra, la marque cousine à la vocation « sportive » et « un peu » premium. Du côté de la petite Opel Corsa, on peut aussi la trouver en stock avec près de 17% de remise.