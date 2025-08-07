Droits de douane automobile : les 15 % ce n’est pas pour aujourd’hui

Signé en grande pompe le 27 juillet dernier en Écosse, l’accord douanier entre les États-Unis devait entrer en vigueur de 7 août. Toute importation de véhicule européen sur le sol américain se voit désormais appliquer une taxe de 15 % tout simplement. Dans les faits, cela s'avère légèrement plus complexe.

De quoi exaspérer une industrie automobile européenne, passablement échaudée par le manque de visibilité quant aux « tariffs » appliqués par Donald Trump.

En finir avec l’incertitude

L’association automobile allemande VDA a exigé ce jeudi que l’accord commercial, pourtant promis, soit désormais appliqué pour soulager les secteurs touchés. « Les tarifs sectoriels de 27,5 % demeurent en place, imposant un fardeau lourd aux constructeurs automobiles et fournisseurs allemands, tout en perturbant gravement le commerce transatlantique », a affirmé Hildegarde Müller, présidente de l''association automobile allemande VA, dans un communiqué.

Cet accord entre l’UE et les États-Unis, pourtant annoncé comme une avancée, n’a pour l’instant ni clarifié la situation ni apporté d’amélioration tangible pour l’industrie automobile européenne. « Les tarifs sectoriels de 27,5 % sur les voitures et les pièces, qui sont en place depuis avril et mai respectivement, restent en vigueur et représentent un fardeau important pour les constructeurs automobiles et les fournisseurs, ainsi que pour le commerce transatlantique. Il est important que l'accord promis soit maintenant conclu et que les mesures de soulagement soient mises en œuvre rapidement » exhorte la présidente de la VDA.

Un accord toujours en suspend

Si l’accord-cadre signé à Turnberry le 27 juillet a suscité de nombreuses attentes, il n’a toujours pas été ratifié par les vingt-sept États membres de l’UE. La décision revient au Conseil européen, où siègent les chefs d’État ou de gouvernement des pays membres. Mais à ce jour, aucune date n’a été fixée pour sa ratification. Ce qui n'empêche pas Donald Trump de signer, dès le 31 juillet, un décret introduisant les nouveaux droits de douane de 15 %, dont l’entrée en vigueur était prévue pour le 7 août.

Reste que les négociations entre l’UE et les États-Unis sont loin d’être terminées. En coulisse les tractations se poursuivent. L’UE entend bien arracher quelques concessions supplémentaires au président américain, notamment en ce qui concerne l’acier. De quoi user la patience des constructeurs autos européens toujours dans l’incertitude et qui réclament une application rapide de l'accord.