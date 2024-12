Les Seat Ibiza et Arona vont s'électrifier, mais juste un peu

La Seat Ibiza actuelle a été lancée sur le marché en 2017 et restylée en 2021. Le SUV urbain Arona a été commercialisé la même année et amélioré lui aussi en 2021. La logique aurait donc voulu, dans un schéma industriel automobile classique, qu’ils soient remplacés par de tout nouveaux modèles au terme de leurs sept années de carrière.

Mais dans cette époque compliquée où le marché européen essaie toujours d’aller vers les voitures électriques malgré une demande insuffisante pour le moment, le groupe Volkswagen n’a pas voulu investir trop d’argent dans le futur de ces modèles. Et il se contentera donc d’un nouveau restylage pour les deux véhicules, comme ça a été officiellement annoncé au printemps dernier.

La micro-hybridation au programme

Comme pour la Volkswagen Polo de sixième génération qui devrait elle aussi subir un nouveau restylage assorti d’améliorations techniques, ces Ibiza et Arona restylées vont recevoir des motorisations à hybridation légère pour rester compatibles avec les normes Euro7 comme l’expliquent les journalistes anglais d’Autocar. Elles seront lancées en 2025.

Les Seat Leon et Ateca, de leur côté, devraient également subir un second restylage. Pas sûr en revanche qu’ils bénéficient des mêmes variantes hybrides rechargeables que les Volkswagen Golf 8 restylées et autres Cupra Formentor "phase 2".