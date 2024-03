Voici les futures Seat Ibiza et Arona (2025)

Il y a quelques mois, nous apprenions que les jours de Seat en tant que véritable constructeur automobile étaient comptés. Effacée par le succès de la nouvelle marque Cupra, la division espagnole devait devenir à moyen terme un simple « fournisseur de mobilités légères ». Mais Seat n’a probablement pas dit son dernier mot. Non seulement la marque pourrait finalement continuer de vendre des voitures (par exemple des modèles électriques à petit budget et notamment une cousine de la future Volkswagen ID.1), mais elle va aussi mettre à jour ses principaux modèles dans un proche avenir.

A l’occasion de la publication des résultats économiques de Seat SA pour l’année 2023, avec tout de même 625 millions d’euros de bénéfices contre 33 millions en 2022, le constructeur espagnol a donné des nouvelles de son plan produit. Actuellement en fin de carrière, les petites Ibiza et Arona vont recevoir un second restylage assorti de nouvelles améliorations techniques. Ces deux modèles arrivront en 2025 et Seat vient de les montrer en images lors de la conférence visible sur sa page Youtube.

La compacte Leon doit elle recevoir très prochainement son restylage de mi-carrière et bénéficiera des mêmes changements que les Volkswagen Golf 8, Skoda Octavia et autres Audi A3 restylées (plateforme convertie au MQB Evo, batteries plus grosses sur les versions hybrides rechargeables…).

L’Ateca va recevoir un second restylage

Quant au SUV compact Ateca qui arrive lui aussi en fin de carrière, il subira un second restylage mais ne passera vraisemblablement pas à une nouvelle mouture comme ses cousins les Volkswagen Tiguan et Skoda Kodiaq. Compte tenu des changements limités entre les modèles de la génération MQB et MQB Evo, cela ne devrait pas changer grand-chose par rapport à ces modèles cousins et il devrait récupérer lui aussi les améliorations de ces derniers (notamment au niveau de l’interface numérique et de l’amortissement).