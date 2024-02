La Volkswagen Golf restylée (2024) baisse ses prix

Volkswagen vient de lancer la version restylée de sa Golf de huitième génération, possiblement la dernière de la lignée à disposer de motorisations thermiques. Améliorée sur le plan technique avec des éléments de l’architecture MQB Evo intégrés à son châssis (notamment au niveau des suspensions) et une meilleure interface numérique, en plus de changements stylistiques à l’extérieur comme à l’intérieur, elle se contentera finalement de trois motorisations essence au lancement en France : le bloc TSI 115 chevaux à boîte manuelle et deux versions à 115 et 150 chevaux du bloc TSI à hybridation légère associé à la boîte automatique à double embrayage.

Le prix de base de cette Golf restylée, qui est désormais disponible à la commande chez nous, baisse un peu : elle démarre à 29 990€ alors que le modèle sortant, doté d’un moteur essence de 110 chevaux, s’affichait à partir de 32 395€. Mais attention, cette baisse de prix n’est pas aussi avantageuse que vous pourriez le croire : la nouvelle version n’embarque plus le régulateur de vitesse adaptatif de série ni la caméra de recul. La finition Life Plus, en revanche, ajoute ces deux équipements pour un prix minimum de 31 630€ ce qui représente un gain par rapport à la précédente mouture (avec en plus la climatisation tri-zone ou l’écran de 12,9 pouces).

Pas de diesel ni d’hybride rechargeable pour l’instant

Il faudra attendre un peu plus longtemps pour connaître le prix des versions diesel et hybrides rechargeables de la Golf 8 restylée, y compris pour les variantes GTI et R. Pour l’instant, l’addition grimpe déjà à 40 960€ dans la finition R-Line avec le moteur essence micro-hybride de 150 chevaux. A titre de comparaison, la Renault Mégane commence à 31 500€ avec son moteur essence TCe de 140 chevaux et la Peugeot 308 à 29 620€ avec le Puretech essence de 130 chevaux.