Fini le temps où la Volkswagen Golf dominait systématiquement le marché européen. Leader des ventes sur le Vieux Continent de 2008 à 2021, la compacte allemande vit une carrière plus compliquée depuis son passage à la huitième génération de modèle en 2019. Gênée par la crise du covid-19 et handicapée par des problèmes logiciels qui ont eu des conséquences catastrophiques pour tout le groupe Volkswagen sur les nouveautés lancées à cette période, cette huitième mouture de la Golf a également déçu par rapport à la précédente génération sur le plan de la qualité perçue, en recul à l’intérieur sur certains points de finition. Elle demeure pourtant de très loin la compacte la plus vendue d’Europe en 2023 mais se fait désormais battre par le Tesla Model Y, des citadines et son frère SUV le T-Roc.

Présentation vidéo Volkswagen Golf restylée (2024) : la star devient-elle ringarde à 50 ans ?

Les carottes sont-elles cuites pour cette Golf qui fête cette année ses cinquante ans d’existence ? Pas si vite : elle représente toujours des volumes de ventes énormes et reçoit enfin son restylage de mi-carrière. A cette occasion, les designers de la marque de Wolfsburg ont tâché de répondre à ceux qui trouvaient la précédente mouture trop timide voir franchement fade. La voilà pourvue d’un bouclier avant à l’ouverture généreuse, ressemblant à celui de la dernière Passat. Les optiques (et les feux arrière) évoluent aussi un peu et la signature lumineuse inclut désormais le logo « VW » sur la calandre.

Dans sa finition R-Line au design faussement sportif, la Golf arbore un bouclier aux ouvertures béantes et en partie factices pour faire croire à tout le monde que vous roulez dans un modèle très puissant.

Les modifications paraissent plus notables à l’intérieur avec une planche de bord entièrement redessinée. L’ancien panneau intégrant les deux écrans laisse la place à un ensemble différencié avec d’un côté le nouveau « Digital Cockpit Pro » de 10,2 pouces servant de combiné d’instrumentation entièrement numérique et, sur la console centrale, un écran tactile de 10,4 pouces en entrée de gamme ou 12,9 pouces sur les finitions supérieures. L’écran central fonctionne, comme celui des récentes Passat de neuvième génération et autres Tiguan de troisième génération (mais aussi les dernières Skoda Superb et Kodiaq), avec la nouvelle interface MIB4 présentée comme plus efficace et intuitive que l’ancienne très critiquée depuis les débuts de la Golf 8, intégrand au passage le fameux outil ChatGPT dans son système d'assistance vocale. On trouve aussi des boutons physiques sur le volant à la place des délicates commandes tactiles du précédent modèle tant décriées elles aussi.

La présentation y gagne mais la qualité de finition ne semble pas pour autant progresser beaucoup, même s’il faudra étudier de plus près l’auto lors d’un véritable essai (le temps très limité lors de cette présentation statique nous a obligés à privilégier le tournage de la vidéo). Côté habitabilité, les places arrière ne changent pas (elles demeurent généreuses) et le coffre reste à 380 litres (ou 272 litres seulement en version hybride rechargeable).

Des morceaux de MQB Evo dans le châssis

Contrairement aux récentes Passat et Tiguan, la Golf 8 restylée ne repose pas sur une architecture MQB Evo et conserve le châssis de l’ancienne mouture. Mais elle y intègre des éléments de cette nouvelle architecture MQB Evo au niveau des suspensions, du circuit électrique et des parties relatives au groupe motopropulseur pour la rendre compatible avec les dernières évolutions mécaniques au sein du groupe. Elle pourra ainsi bénéficier de la dernière suspension adaptative optionnelle DCC Pro à la technologie plus sophistiquée et accède à de nouvelles batteries dans ses deux versions hybrides rechargeables d’une capacité de 19,7 kWh au lieu de 13 précédemment (autonomie maximale promise à plus de 100 km en tout électrique).

La Golf restylée possède de nombreuses variantes essence (115, 150 et 204 chevaux), essence à hybridation légère (115 et 150 chevaux), diesel (115 et 150 chevaux) et à hybridation rechargeable (204 et 272 chevaux), mais toutes ne seront pas commercialisées en France (le détail des versions disponibles chez nous arrivera plus tard). Du côté des modèles sportifs, la GTI reste au catalogue avec un bloc essence turbo poussé à 265 chevaux et les déclinaisons GTI Clubsport et R à quatre roues motrices reviendront aussi dans un second temps. Reste aussi à connaître les prix de cette Golf restylée dont la commercialisation démarrera au printemps chez nous. Notre premier essai arrivera vers cette période.