« Superb », voilà un nom sacrément prétentieux pour appeler une voiture. Surtout quand cette dernière prend les traits d’une familiale à l’esprit tranquille, loin de l’univers de la voiture de rêve. Il s’inscrit pourtant bien dans l’histoire de Skoda et évoque la Superb de 1934, une automobile vraiment haut de gamme pour l’époque puisqu’elle disposait à la fois d’un V8 sous le capot et d’une transmission intégrale.

Apparue en 2001, la Superb de l’ère nouvelle se contentait plutôt de récupérer les éléments techniques de la Volkswagen Passat de la génération précédente en gardant des prix très bas pour une auto de cette catégorie. Au fil des générations suivantes, elle a haussé son positionnement jusqu’à devenir quasiment l’égal de sa cousine allemande sur le modèle actuel.

dailymotion Présentation vidéo - Nouvelle Skoda Superb (2024) : plus belle que la Volkswagen Passat ?

La quatrième génération de Superb qui s’expose sous nos yeux ressemble beaucoup à la nouvelle Volkswagen Passat de neuvième génération quand on regarde le break de profil. Logique, puisqu’elle utilise des éléments techniques très proches de ceux de l’Allemande et intègre comme cette dernière (ainsi que les récents Kodiaq de seconde génération et Tiguan de troisième génération) la version « Evo » de la plateforme MQB. La nouvelle Superb break mesure 4,90 mètres contre 4,92 mètres pour la Passat. La version berline, exclusive à la Tchèque puisque la Passat n’offre plus cette variante de carrosserie, mesure curieusement un centimètre de plus d’après la fiche technique (elle possède sans doute un bouclier arrière un chouya plus profond). Les deux modèles possèdent le même empattement, identique à celui de la Volkswagen Passat. Et elles ne sont plus très loin des grosses routières allemandes du genre de la Mercedes Classe E (4,95 mètres en berline) !

Comme pour le nouveau Kodiaq, la Superb de quatrième génération progresse nettement à bord avec une présentation…superbe (sic) dans les deux exemplaires exposés par Skoda lors de notre premier contact avec la bête. Le style de la planche de bord flatte le regard et la qualité de finition tend plus que jamais vers les standards de Volkswagen ou même des marques premium allemandes. Notons les trois commandes rotatives disposées au bas de la console centrale, permettant de choisir ses raccourcis un peu à la façon des surfaces tactiles paramétrables de la Peugeot 308 (mais avec des fonctions plus poussées). Découverte dans la Passat 9, la nouvelle interface numérique MIB4 se retrouve logiquement dans la Superb et promet une ergonomie et une réactivité améliorées par rapport aux interfaces si critiquées sur les modèles de chez Skoda, Volkswagen et Seat depuis 2019. La tablette tactile centrale se limite à 12,9 pouces alors qu’elle peut atteindre les 15 pouces sur la Passat : sur ce point, la Tchèque ne la joue pas aussi haut de gamme que sa cousine. L’ambiance à bord nous paraît pourtant plus valorisante et chaleureuse dans cette configuration au joli cuir marron, évidemment liée aux versions les plus haut de gamme.

Côté habitabilité enfin, la Superb fait vraiment le maximum avec des places arrière très spacieuses et un coffre qui atteint 645 litres en berline et 690 litres en break. Deux valeurs à la pointe, qui surclassent au passage la Passat break et ses 650 litres, sans aucune perte de volume sur la version hybride rechargeable.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Deux moteurs sur la berline, quatre sur le break

Si Skoda a tenu à conserver la carrosserie berline, cette dernière se contentera d’une gamme réduite avec seulement un bloc essence TSI à hybridation légère 48 volts de 150 chevaux et un TDI de 150 chevaux, tous deux accouplés de série à une boîte automatique à double embrayage. Le break ajoute un diesel de 193 chevaux et la version hybride rechargeable de 204 chevaux, dotée des mêmes batteries de 19,7 kWh que la Passat (autorisant une autonomie en conduite électrique de plus de 100 kilomètres). Mais en France, la Superb n’aura pas droit à la version hybride rechargeable de 272 chevaux proposée sur la Volkswagen. Un moteur essence de 265 chevaux, identique lui aussi à celui de la Passat, jouera les moteurs haut de gamme mais on ignore pour l’instant s’il aura les honneurs de notre marché.

Plus de 40 000€

On ne connaît pas encore le prix de la Skoda Superb de quatrième génération mais sachant que le modèle actuel démarre à 41 490€ avec le moteur de 150 chevaux, il faudra s’attendre à une addition au moins à ce niveau pour l’entrée de gamme. Et c’est là tout le problème de la Superb : elle ne coûte plus moins cher que la Passat. Fini le temps où cette spacieuse berline tchèque misait aussi sur une addition plus serrée que celle de la Volkswagen, elle joue désormais directement en face de la même façon qu’un Enyaq quand on le compare à un ID.4 ou une Fabia à une Polo.