Prise en mains - Skoda Kodiaq (2024) : évolutions en profondeur

En tant que premier SUV Škoda, le Kodiaq a montré la voie au constructeur en 2016, tout en établissant la nomenclature typique avec des noms débutant par un “K” et se terminant par un “q”. Capable d’embarquer sept personnes, le Kodiaq s’est vendu à 792 000 unités dans 60 pays. Pour rester dans le coup, le temps est venu pour Skoda de réinventer son Kodiaq. Il sera remplacé par un tout nouveau modèle, disponible avant la fin de l’année 2023.

Si la marque n’a toujours dévoilé aucune image et information concernant cette nouvelle génération de Kodiaq, une poignée de journalistes, dont nous faisions partie, a pu le découvrir et même en prendre le volant sur les routes autour de la frontière Suisse. De quoi nous permettre de vous le présenter en version…camouflée.

Un style plus marqué, et encore plus d’espace.

Sous cette robe pixélisée, on retrouve les traits familiers de la gamme Skoda dans une version plus affirmée. La face avant reprend la calandre typique de Skoda accompagnée des optiques à double étage. Le nouveau Kodiaq est doté de phares Matrix à LED sculptés, rehaussés par l'ajout d'un élément cristallin coloré appelé Crystallinium, qui vient accentuer le contour des phares. C’est surtout les parties latérales et arrières qui évoluent en profondeur vers plus de finesse et de légèreté visuelle.

La custode arrière sera une pièce de carrosserie de couleur gris aluminium ou noir laqué selon les versions. Sur le hayon arrière, ce Kodiaq cède aux sirènes du bandeau lumineux courant sur toute la largeur alors que les feux offrent un traitement particulièrement travaillé et réussi. Le Kodiaq semble s’imposer davantage, une impression confirmée par les cotes : la longueur augmente de 61 millimètres, au bénéfice de l’empattement et d’un espace intérieur qui augmente.

À bord, plus cossu, plus spacieux.

Nos véhicules d’essais étaient camouflés également à l’intérieur, ne laissant entrevoir que les commandes et la disposition des éléments. Mais après avoir pu inspecter de près l’intérieur du modèle définitif, nous pouvons en tirer plusieurs conclusions. Premièrement, le Kodiaq monte en gamme avec un habitacle qui se veut plus cossu et chaleureux que le modèle actuel. Entièrement redessiné, le tableau de bord accueille désormais le levier de vitesse sur la colonne de direction. L’ensemble apparaît moderne, bien aidé par le nouvel écran tactile central qui mesure 12,9 pouces. Cette nouvelle génération de Kodiaq accueille également l’affichage tête haute en complément du cockpit digital de 10,25 pouces. Petit détail “Simply Clever” on dispose d’un petit tampon pour nettoyer les écrans tactiles.

Comme le veut la tradition chez Skoda, l’augmentation du gabarit profite aux passagers arrière qui disposent d’un espace aux jambes accru, là où la précédente génération était déjà généreuse. A noter que l’empattement n’augmente pas comparé à la précédente augmentation, Skoda ne pouvant étendre davantage la plate-forme. Pour la première fois, le Kodiaq est équipé d'un compartiment de rangement arrière, avec un porte-gobelet pour les passagers arrière. La deuxième rangée de sièges peut être déplacée et ce Kodiaq pourra toujours être livré en version sept places. On note une nette augmentation de la garde au toit bénéficiant aux passagers du troisième rang avec 15 millimètres supplémentaires en hauteur. Côté coffre, on dispose de 340 à 845 litres pour la version sept places, une valeur qui passe à 910 litres pour la version cinq places. Aucun doute, Skoda a soigné l’accueil.

Au volant : confortable et plus incisif.

C’est donc au volant de versions de pré-série camouflées pour éloigner les regards indiscrets que nous découvrons la conduite de ce nouveau Kodiaq, d’abord en version TDI 150 ch associé à une boîte auto DSG à sept rapports. Le SUV évolue en douceur, sur le couple, de façon agréable. En sortie d’agglomération, on retrouve néanmoins le côté rugueux de cette motorisation en accélération. Un effort a été fait côté insonorisation et isolation, comme en témoignent le faible niveau sonore et l’absence de vibrations parasites. Avec le poids de l’engin, ce TDI fait ce qu’il peut mais se montre parfois un peu juste en dépassement à pleine charge. Ce n’est pas tant le couple ou la puissance qui sont en cause, mais plus exactement un temps de réponse un peu long. Bonne surprise, ce Kodiaq offre un comportement routier sain et se permet même de virer à plat dans les lacets aux alentours de Genève.

L’ensemble offre une très bonne première impression, qu’il faudra confirmer en conduite plus dynamique, les conditions de cet essai étant assez encadrées. La direction offrait une belle consistance et une précision très honnête. Des dispositions en accord avec la vocation de l’engin, même si, invariablement le poids finit toujours par se faire sentir en sortie de courbe. Nous avons pu prendre le volant d’une version 1.5 TSI mHEV de 150 ch également. Cette motorisation embarque une micro-hybridation de 48 V censée apporter un renfort électrique lorsque le besoin s’en fait sentir et à basse vitesse. Le résultat semblait plus convaincant, avec une motorisation affichant une bonne santé compte tenu du rapport poids/puissance. À sa sortie, la gamme disposera de cinq choix différents. Deux motorisations diesel, 150 et 204 ch, deux essence 150 et 193 ch et une inédite version hybride rechargeable de 204 ch. Cette version disposera d’une autonomie en mode électrique de 100 kilomètres, selon Skoda. Les deux moteurs hybrides font partie de la dernière génération de moteurs EA 211 evo2. Ils fonctionnent selon le cycle

Miller, économe en carburant, et sont dotés d'un turbocompresseur à géométrie variable. Le 1.5 TSI équipé de la technologie mild-hybrid est également doté de la dernière génération de technologie active des cylindres (ACT+). Le parcours d’essai n’étant pas représentatif, avec de nombreux démarrages et arrêts et une conduite en convoi, il faudra en vérifier l'efficacité lors de la sortie officielle.

Nous découvrons également d’inédites commandes de chauffage et de climatisation sous la forme de trois boutons intégrant de petits écrans du plus bel effet. Dans le détail, on peut paramétrer les commandes pour leur assigner une fonction. Une manipulation qui réclame un peu d’habitude et qui ne pourra s’effectuer sans quitter la route des yeux. Fidèle aux valeurs de la marque de simplicité et d’astuces, le Kodiaq dispose toujours des protections de portes, du parapluie intégré dans la porte conducteur, du grattoir à pare-brise, mais également d'éléments en aluminium permettant de moduler l’espace du coffre en toute simplicité.

Le confort semble progresser sans apporter de révolution, l’actuel Kodiaq n’étant pas un mauvais élève dans le domaine. Une fois de plus, c’est l’espace à bord qui pourrait faire la différence au moment du choix. Il faudra attendre les essais presse de la version hybride rechargeable pour observer les effets de la prise de poids inévitable de ces versions à batterie.

Au terme de cette première prise en main, le Kodiaq s’affirme avec un design travaillé et une montée en gamme pour se rapprocher du premium. L’habitacle suit ce mouvement avec une qualité perçue et des équipements à jour. Si les versions essayées, en 150 ch essence et diesel ne font pas de miracles, elles se montrent agréables à mener. On attendra donc les futures versions plus huppées et notamment le très attendu hybride rechargeable, qui annonce une belle autonomie électrique, pour juger du potentiel complet de ce nouveau Kodiaq. Mais aucun doute, ce Kodiaq n’est pas venu pour faire de la figuration et le constructeur affiche une belle confiance. Reste à connaître la grille tarifaire, inconnue à l’heure où nous écrivons ces lignes. Ce nouveau Kodiaq sera présenté en octobre pour une commercialisation au second trimestre 2024 en France.