Prise en mains - Skoda Superb (2024) : que reste-t-il aux allemandes ?

Dans la gamme du constructeur tchèque, la Superb fait depuis toujours office de haut de gamme spacieux et généreux en équipements et en prestations. Pour cette nouvelle génération Skoda modernise en profondeur la technologie et l'esthétique du vaisseau amiral de sa gamme thermique.

Particulièrement populaire en Allemagne, en République tchèque, en Pologne, et dans une moindre mesure chez nous, la Superb en est déjà à sa quatrième génération avec un succès grandissant. La première édition moderne a été vendue à 137 000 exemplaires entre 2001 et 2008. La deuxième génération a été commercialisée de 2008 à 2015. Elle a été la première à être proposée en version Combi et passera le cap des 618 000 exemplaires. La troisième génération, en production depuis 2015, a permis à la Superb de franchir le cap du million d'exemplaires vendus.

Si la marque dévoile aujourd’hui quelques images de cette nouvelle génération, une poignée de journalistes, dont nous faisions partie, a pu la découvrir et même en prendre le volant sur les routes autour de la frontière Suisse. De quoi nous permettre de vous le présenter en version camouflée, en attendant une présentation officielle qui interviendra en novembre 2023 avant une commercialisation mi-2024.

Une Superb qui mérite son nom

En termes de design, la Superb a toujours été une classique berline, déclinée en break, offrant tous les codes de la marque, sans prise de risque. Ce qui ne l’empêche pas de performer, bien au contraire. Pour faire monter en gamme son vaisseau amiral, Skoda lui offre aujourd’hui un style plus affirmé. Les lignes restent celles d’une classique berline et d’un break traditionnel. Mais les traits sont affinés, les flancs sculptés avec précision, le tout offrant une impression de modernité, mais également de montée en gamme. Un ressenti confirmé dans les détails. La signature lumineuse est travaillée, la calandre maison bien présente offre un logo et un lettrage renouvelés. Cette Superb de quatrième génération est une sorte de “Superb en mieux” avec des proportions affinées, plus grande, plus dynamique. Côté design, c’est une réussite.

À bord, on monte en gamme

Cette sensation de montée en gamme se confirme dans le cockpit. Nos véhicules d’essais étaient camouflés également à l’intérieur, ne laissant entrevoir que les commandes et la disposition des éléments. Mais après avoir pu inspecter de près l’intérieur du modèle définitif, nous pouvons en tirer plusieurs conclusions. Première observation, cette Superb gagne encore en espace à bord. Déjà réputée, justement, pour son habitabilité, cette berline enfonce le clou. L’intérieur est entièrement inédit et en profite pour faire le plein de technologies. Le cockpit présente désormais une toute nouvelle architecture qui combine astucieusement les commandes manuelles et numériques. Les commandes de climatisation intègrent désormais un mini-écran digital qui permet de programmer la touche pour lui attribuer une fonction. Pas facile à prendre en main, cette commande vous obligera à quitter la route des yeux, fausse bonne idée ? Au centre de la planche de bord, le nouvel écran d'info divertissement mesure jusqu'à 12,9 pouces. La console centrale offre un design très épuré, avec pour la première fois chez Skoda un levier de vitesse qui migre sur la colonne de direction.

La nouvelle Škoda Superb est plus longue et plus haute que son prédécesseur, tant dans la version à hayon que dans la version break Combi, alors que l'empattement est resté inchangé. La garde au toit a considérablement augmenté pour tous les passagers. En berline, la Superb gagne 43 mm en longueur, perd 15 mm en largeur, mais gagne 12 mm en hauteur avec des dimensions de 4,91 m x 1,84 m x 1,48 m. La version break gagne 40 mm en longueur avec 4,90 m, et 5 mm en hauteur avec 1,48 m. Une augmentation des côtes qui profite aux berlines et break avec une augmentation respective de 11 et 7 millimètres en garde au toit à l’avant. À l'arrière, elle progresse de 6 et 8 mm. Mais c’est encore au niveau du volume de chargement que cette Superb enfonce le clou avec un coffre de 645 litres sur la berline (+20 litres) et de 690 litres sur le break (+30 litres).

La présentation et la finition du modèle définitif exposé en statique nous ont semblé en net progrès avec des matériaux de choix, un vrai cuir de qualité et des ajustements soignés. S’agissant d’un modèle prototype, il faudra attendre les premiers essais presse pour confirmer ou non ces impressions positives. Mais si on en juge par les dernières réalisations de Skoda, cette Superb semble franchir un nouveau cap pour se rapprocher des meilleures berlines premium.

Au volant, une Superb plus efficace mais plus raide

C’est donc au volant de versions de pré-série camouflées pour éloigner les regards indiscrets que nous découvrons la conduite de cette nouvelle Superb. Nous prenons le volant d’une version essence 1.5 TSI dotée d’une boîte à double embrayage DSG à 7 rapports. Cette motorisation embarque une micro-hybridation de 48 V censée apporter un renfort électrique lorsque le besoin s’en fait sentir et à basse vitesse. Le résultat nous apparaît plus convaincant, avec une motorisation affichant une bonne santé compte tenu du rapport poids/puissance. Au volant de ces voitures camouflées, nous partons sur un parcours très sinueux. Première observation : cette Superb soigne son châssis avec une belle efficacité en courbes. Un gain en comportement routier qui se fait malheureusement au détriment du confort ouaté de la Superb, qui semble en prendre un coup. Cette Superb se montre plus raide que l’actuelle dans cette configuration. En version TDI 150 ch, on évolue sur le couple, avec une efficacité assez équivalente.

Preuve que ces modèles sont encore en développement, un ingénieur de la marque nous accompagne en permanence. J’en profite pour l’interroger sur la différence de sensation dans la direction sur cette version. Plutôt précise et ferme sur la version essence, elle devient trop légère et floue sur cette version diesel. Une différence à mettre sur le dos des ultimes réglages en cours sur les prototypes roulants. Là aussi, il faudra attendre la version définitive pour profiter d’une direction certainement plus informative. Le bilan est plutôt bon côté conduite avec une voiture agréable à mener, qui perd un peu de confort, mais gagne en efficacité. D’autres moteurs arriveront plus tard.

Un hybride rechargeable au programme

La gamme Superb 2024 comptera en effet tout un catalogue de motorisations. On compte trois moteurs à essence, deux diesels, et pour la première fois une hybridation légère et une version hybride rechargeable. Fait intéressant, ce moteur annonce une autonomie supérieure à 100 kilomètres en mode tout électrique. La boîte DSG sera de la partie sur toutes les versions. La gamme de moteurs offre de 150 ch à 265 ch. La version hybride rechargeable permet également la recharge en courant continu avec un niveau de charge maximal de 50 kW. Comme auparavant, la recharge est également possible à 2,3 kW à partir d'une prise domestique de 230 V.

Toujours Simply Clever

Skoda mise depuis toujours sur des petits détails pratiques regroupés sous l'appellation "Simply Clever”. On retrouve ici jusqu'à 28 solutions qui se revendiquent simplement intelligentes. Certaines d’entre elles sont inédites chez Skoda, comme le store à commande électrique faisant office de cache-bagages dans la Superb Combi. On dispose également d’un accoudoir central pour les sièges arrière avec porte-tablette intégré et d’une double poche de rangement au dos de chaque siège avant pour accueillir des documents ou des magazines. Un entonnoir est intégré dans le bouchon du réservoir de lave-glace alors que le traditionnel parapluie intégré dans la porte conducteur est toujours du voyage.

Le plein de technologie

Même si nous n’avons pas pu toutes les tester sur nos prototypes d’essais, la nouvelle Škoda Superb est équipée de nombreux systèmes d'assistance nouveaux ou améliorés. L'aide au braquage et l'aide à la traversée des routes font leur apparition et viennent rejoindre au catalogue la protection prédictive des piétons, le système Front Assist de série, la détection de cyclistes, l’assistance d’urgence ou encore l’inédite assistance au virage. Elle prévient des risques de collision avec les véhicules venant en sens inverse lorsque l’on tourne et freine automatiquement.

Un bilan flatteur, mais à quel prix ?

Au terme de cette première prise en main, la Superb réussit son pari de montée en gamme. Avec un design plus affûté que jamais, des proportions réussies et un intérieur très bien fini, la qualité perçue progresse alors que les équipements se mettent à niveau. Les versions essayées en 150 ch se montrent agréables et offrent une insonorisation soignée. On attendra donc les futures versions hybrides rechargeables, annoncées avec une autonomie électrique convaincante de plus de 100 kilomètres. La nouvelle Superb affirme ses ambitions et vient titiller les meilleures références allemandes, à commencer par les cousins du groupe Volkswagen ou Audi. Reste à connaître la grille tarifaire, inconnue à l’heure où nous écrivons ces lignes.