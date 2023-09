On dit souvent que le Peugeot 3008 a sauvé l’ancien groupe PSA grâce au beau succès commercial de ses deux premières générations. Mais n’oublions pas qu’en matière de volumes de vente, le Volkswagen Tiguan fait depuis longtemps office de référence sur le marché automobile européen sur un segment inventé à la fin des années 2000 par le Nissan Qashqai. Lancé deux ans avant le Français et de manière quasi-simultanée avec le Japonais, il passe aujourd’hui comme son concurrent de la marque au lion à la troisième génération de modèle. L’approche du constructeur de Wolfsburg diffère sensiblement de celle de la marque de Sochaux : alors que le 3008 adopte la toute nouvelle plateforme STLA Medium et propose plusieurs versions 100% électriques en tête d’affiche, l’Allemand laisse les versions « zéro émission » à l’ID.4 pour se concentrer sur les variantes thermiques, diesel et hybrides.

Présentation vidéo - nouveau Volkswagen Tiguan (2023) : peut-il résister au Peugeot 3008 ?

En matière de style aussi, le conservatisme du nouveau Tiguan tranche radicalement avec l’agressivité du Peugeot. Alors que ce dernier joue les SUV « façon coupé » et muscle ses lignes, le Volkswagen se contente de remettre à jour l’ancien modèle avec des traits épurés. Il mesure désormais 4,55 mètres de long (3 centimètres de plus que l’ancien et un petit centimètre de plus que le dernier 3008).

L’habitacle affiche lui aussi un dessin plus classique que celui de son rival avec la même architecture que celle de la récente Passat de neuvième génération : on trouve un grand écran tactile central (optionnel) de 15 pouces, un combiné d’instrumentation entièrement numérique et une planche de bord à l’allure sobre (malgré les nombreuses surfaces éclairées sur l’exemplaire de présentation en finition R-Line).

La qualité de finition et d’assemblage paraissent bonnes à première vue malgré certaines pingreries comme au niveau des contreportes arrière en plastique dur (signe d’une volonté d’économiser discrètement sur les habillages intérieurs). Certes, il y a sans doute davantage de journalistes que de clients qui se plaignent de ce genre de détail. Comme la nouvelle Passat, ce Tiguan de troisième génération intègre l’interface numérique MIB4 promise comme plus rapide et intuitive que celle des récents modèles compacts du groupe Volkswagen.

Très critiqués eux aussi, les boutons tactiles à retour haptique des Golf 8 et autres ID4/ID.5/ID.7 disparaissent sur le volant au profit de classiques boutons physiques. En termes de volume, les places arrière paraissent très spacieuses et le coffre affiche une contenance imbattable de 652 litres en version thermique, contre 520 pour le nouveau Peugeot 3008. Mais alors que ce dernier garde une capacité constante quelle que soit la motorisation choisie, celui du Tiguan tombe à 490 litres si vous optez pour une version hybride rechargeable ou la sono optionnelle plus performante.

Les motorisations de la nouvelle architecture MQB Evo

Comme la dernière Passat et toutes les futures nouveautés compactes du groupe Volkswagen hors voitures électriques, le Tiguan de troisième génération repose sur l’architecture MQB Evo (probablement la dernière de l’histoire conçue par Volkswagen pour des modèles destinés à utiliser de l’énergie fossile). Cette architecture donne accès en option aux nouveaux amortisseurs pilotés DCC Pro à deux chambres censés améliorer le confort, mais aussi à des capacités d’électrification plus poussées : outre deux moteurs essence 1,5 litre eTSI de 130 et 150 chevaux à hybridation légère 48 volts, le Tiguan offrira deux variantes hybrides rechargeables essence de 204 et 272 chevaux utilisant des batteries de 19,7 kWh en capacité. De quoi promettre une autonomie maximale d’au moins 100 kilomètres en roulage électrique, un chiffre qui semble devenir la norme sur les nouveautés hybrides rechargeables du marché actuel (le 3008 promet exactement la même chose).

Le Tiguan gardera la technologie diesel dans sa gamme (150 et 193 chevaux), mais aussi le « simple » moteur essence avec 204 et 272 chevaux. Les variantes les plus puissantes de ces moteurs essence et diesel imposeront d’ailleurs la transmission intégrale et la boîte de vitesses manuelle disparaît totalement du catalogue. De son côté, le Peugeot 3008 se contentera d’un petit moteur essence à hybridation légère de 136 chevaux et d’une déclinaison hybride rechargeable. Tout le reste de sa gamme sera 100% électrique.

Sous les 40 000€

Les deux leaders du marché des SUV familiaux en Europe affichent ainsi des gammes différentes techniquement même si certaines de leurs versions (essence à hybridation légère et essence hybride rechargeables) s’opposeront de manière frontale. En attendant de connaître les prix du Français, on sait déjà que le Tiguan débutera en Allemagne à partir de 36 600€. Chez nous en France, il devrait donc tutoyer les 40 000€ avec une TVA à 20% contre 19% chez nos voisins d’Outre-Rhin. Dans le contexte actuel, quelle est la meilleure approche pour s’assurer le succès sur un marché où les voitures électriques progressent vite mais où les voitures thermiques restent largement dominantes ? Celle de Peugeot avec une mise en avant des variantes électriques, ou celle de Volkswagen qui préfère garder une gamme thermique et hybride pléthorique ? Il faut rappeler que jusqu’à présent, les ventes du Volkswagen ID.4 électrique n’ont pas donné satisfaction.