La nouvelle Seat Leon hybride rechargeable est 6 000€ moins chère que sa cousine Cupra

Les Seat Leon et Cupra Leon viennent de « divorcer » : depuis l’année dernière, elles affichent un style très différent l’une de l’autre au niveau de leur face avant, histoire de mieux exprimer le fait qu’elles appartiennent à deux marques différentes (même si on parle toujours du même modèle de base).

La Cupra Leon se veut plus haut de gamme et sportive, avec des motorisations puissantes auxquelles n’a pas droit la Seat. Mais cette dernière devient elle aussi disponible avec la variante hybride rechargeable de 204 chevaux existant depuis l’année dernière au catalogue de la Cupra.

Jusqu’à 133 km d’autonomie électrique

Déjà connu sous le capot de nombreux modèles du groupe Volkswagen (Volkswagen Tiguan, Golf, Passat, Audi A3, Skoda Superb, Kodiaq, Cupra Formentor, Terramar, Leon…), ce groupe motopropulseur hybride rechargeable compte sur des batteries de 20 kWh net et permet à la Seat de parcourir jusqu’à 133 km en mode électrique dans sa configuration la moins énergivore.

Elle se recharge à 11 kW en courant alternatif et à 50 kW en courant continu avec une autonomie totale de 910 kilomètres (en comptant la contenance du réservoir d’essence).

43 200€ avant remise

Cette Seat Leon hybride rechargeable démarre à 43 200€ en finition Copa, à comparer aux 48 300€ de la Cupra Leon dotée de la même motorisation. Cette dernière dispose bien évidemment d’un équipement de base meilleur mais les deux modèles ont droit à une bonne remise en ce moment : 5 000€ pour la Cupra (ce qui la met à partir de 43 300€) et 5 550€ pour la Seat, avec un prix de base abaissé à 37 700€. La Cupra reste donc plus haut de gamme que la Seat, même si les deux autos utilisent le même châssis et le même moteur.