Le Cupra Formentor arrive en concession : tout pour plaire

Pourquoi se démarquer de Seat si c'est pour proposer les mêmes autos qu'auparavant ? Voilà ce qu'ont dû se dire bon nombre d'observateurs à l'annonce de la création de la marque Cupra, qui commercialisera donc des véhicules sportifs et spécifiques. On voit aujourd'hui que la situation est un peu plus nuancée avec l'arrivée de Cupra TDI, mais recentrons-nous tout de même sur ce Formentor.

Si vous cherchez un équivalent chez Seat, il n'y en a pas. En fait, ce Formentor est (très, très vulgairement) un Volkswagen T-Cross R recarrossé. Les deux partagent plateforme, technologies, moteur et boîte. Le 2.0 TSI de 310 ch et 400 Nm est ainsi associé à la boîte DSG7 (DQ381, qui se retrouve sur de nombreux modèles du groupe, comme la dernière Volkswagen Golf R, l'Audi S3...) et aux quatre roues motrices avec la transmission 4Drive par Haldex.

Rien de bien surprenant donc, du très connu et de l'éprouvé pour ce Formentor qui s'illustre évidemment par le style, mais aussi par des équipements de série intéressants comme l'équivalent du DCC de Volkswagen (amortissement piloté). Les freins spécifiques Brembo, eux, sont en option, mais les options ne sont heureusement pas nombreuses.

Pour un peu plus de 44 000 €, donc, vous pouvez vous offrir les services d'une vraie voiture familiale, pas bout de bois pour un sou, avec de l'espace aux places arrière et un coffre très correct. Et bien entendu une dotation technologique à la hauteur des attentes des clients les plus exigeants en 2020...

Alors où est le "truc" ? Lorsque c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est justement trop beau : le malus oscille grosso modo entre 8000 et 10 000 €. Même addition salée que sur le Volkswagen T-Roc R, donc. Pour ceux qui seraient effrayés par cette fiscalité, il restera bien les autres variantes (dont une en TDI), mais la saveur ne sera évidemment pas la même, d'autant plus que Cupra prépare une version encore plus puissante... vous avez dit cinq cylindres ?

La concurrence

Volkswagen T-Roc R : le cousin allemand est un peu plus cher (45 500 €), un peu moins puissant (300 ch), mais il devrait conserver une valeur résiduelle supérieure. Le T-Roc est lui aussi très généreusement doté de série. Le malus étant à peu près similaire, le choix se fera donc sur le style, plus osé sur le Formentor.

Mercedes GLA 35 AMG : moins performant, un poil moins puissant, le GLA 35 AMG est une alternative intéressante... mais fort onéreuse : plus de 57 000 € le ticket d'entrée, sans les options qui sont parfois très intéressantes.

Cupra Ateca : finalement, le plus gros concurrent, en plus du cousin allemand de Volkswagen, est le frère Ateca. Moins cher, plus habitable, un peu moins puissant (et moins performant, car plus lourd), le Cupra Ateca démarre à 44 000 €. Le style est moins clivant, mais aussi probablement un peu trop proche des productions Seat...

La fiche produit

Dimensions

Longueur : 4,45 mètres

Largeur : 1,83 mètre

Hauteur : 1,51 mètre

Volume de coffre : 420 litres

Motorisation

2.0 turbo, 310 ch/400 Nm, boîte automatique DSG7 imposée, transmission 4Drive.

Prix