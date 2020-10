Essai - Cupra Formentor : l'Ibère est délivré

En bref SUV sportif À partir de 44 670 € 2.0 TSI de 310 ch et 400 Nm

Formentor, c'est le nom d'une étroite péninsule de 12 km de long et 3 km de large à l'extrême Nord de l'île de Majorque, et c'est dorénavant le nom du fer de lance de Cupra, son tout premier modèle exclusif. Il s'agit d'un SUV à la silhouette musclée parcourue de veines saillantes, long de 4,45 m et haut de 1,51 m et, soit respectivement 7 cm de plus et 10 cm de moins que l'Ateca, ce qui lui donne une allure bien plus tassée et sportive, prête à bondir. Ajoutez-y une peinture mate et quelques touches de cuivre, la marque de fabrique de Cupra, ainsi que des jantes de 19 pouces et vous obtenez un résultat pas forcément subtil mais qui reflète bien ce qu'on trouve sous le capot.

Car là non plus, ça ne fait pas dans la dentelle, puisque le seul choix laissé aujourd'hui est le très connu 2.0 TSI qui développe ici 310 ch et 400 Nm envoyées aux quatre roues via une boîte de vitesses double embrayage à sept rapports. Cela lui permet d'expédier le 0 à 100 km/h en 4,9 s et une bride électronique est nécessaire pour l'empêcher de dépasser les 250 km/h. Autant dire les suspensions adaptatives de série et les gros freins Brembo optionnels, avec disques de 370 mm à l'avant, ne sont pas là pour faire de la figuration. Tout du moins pour cette version.

Car le Formentor sera bientôt disponible avec pas moins de sept motorisations, une gamme entière avec une moitié qui prend le nom supplémentaire de VZ, pour « Veloz », ce qui signifie « rapide » en espagnol. On y retrouvera donc ce 2.0 en 310 ch et transmission 4Drive mais aussi en 245 ch et traction, ainsi que l'e-Hybrid hybride rechargeable de 245 ch déjà vu notamment sur la Volkswagen Golf GTE. La seconde moitié de la gamme ne s'appelle pas LO pour « Lento » mais elle aurait pu, puisqu'on y découvre une nouvelle fois le 2.0 TSI mais en 150 ch traction et 190 ch 4Drive, et le 2.0 TDI de 150 ch 4Drive ainsi que l'eHybrid de 204 ch, autant de déclinaisons qui auraient pu sortir sous blason Seat afin de ne pas rendre un peu flou l'image de Cupra, quitte à perdre l'exclusivité du modèle. A l'autre bout du spectre de performances, des rumeurs de 5 cylindres 2.5 turbo planent aussi, une motorisation normalement réservée à Audi dans le groupe Volkswagen. Les représentants de Cupra ne confirment pas cette fiche technique mais ne cachent pas qu'il y aura effectivement une version plus puissante.

Mais revenons à notre modèle d'essai. À l’intérieur, la parenté avec Seat et même le groupe Volkswagen est un peu plus évidente, même si agrémenté de touches de bronze et du logo très Transformers de Cupra trônant au milieu du joli volant. Deux écrans de 12 pouces se chargent de rassembler la majorité des fonctions avec au final très peu de boutons physiques et une finition flatteuse. On est extrêmement bien installé que ce soit dans les baquets à l'avant et même à l'arrière avec une garde au toit tout ce qu'il y a de plus acceptable et une place aux jambes impressionnantes. C'est finalement les bagages qui sont le plus mal lotis avec seulement 420 litres, une valeur un peu faible pour un engin de ce gabarit.

Est-ce qu'on verra beaucoup de Cupra Formentor en France ? Pas sûr dans un premier temps, puisque, pour cette unique version aujourd'hui au catalogue, il faudra ajouter entre 8 254 et 10 488 € de malus au tarif de 44 670 €. L'hybride rechargeable de 245 ch devrait se montrer bien plus accessible à son arrivée en 2021, avec probablement un bonus de 1 000 € à déduire d'un prix largement inférieur.