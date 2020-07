Essai vidéo - Cupra Ateca (2020) : même restylé, le SUV augmenté continue de bluffer

EN BREF SUV sportif Première génération restylée À partir de 43 900 euros

Tout le monde se méfiait. Et tout le monde est reparti conquis. C’était en 2018 et une nouvelle marque, émanation de Seat, déboulait sur le marché avec un SUV sportif dans la défiance générale. Comme s’il était possible de créer une auto à la fois lourde, haute et sportive à la fois. Évidemment, Porsche y parvient et ses Macan comme ses Cayenne sont scotchés au sol, mais pour des tarifs deux ou trois fois plus élevés. Mais le Cupra Ateca a convaincu les essayeurs comme les clients et deux ans plus tard, il s’en est vendu 25 000 à travers le monde. C'est peu, bien sûr, pour une auto exclusive, mais c'est beaucoup pour le dérivé d'un modèle existant : le SUV Seat Ateca.

Une gamme bientôt complète

La jeune marque créée par Luca De Meo alors à la tête du constructeur espagnol a mérité une gamme complète bientôt composée de cinq modèles (les Cupra Ateca, Formentor, Leon, Leon ST et El Born). Quant au fameux Ateca, celui par qui tout a commencé, il a droit à un léger restylage dès cet automne. Mais pourquoi modifier, même très légèrement, une auto deux années à peine après sa mise sur le marché ? D'autant que les tarifs, qui seront connus à la fin de l'été, ne devraient pas subir de grosse inflation. Une telle opération de lifting n’intervient généralement qu’après trois ou quatre ans de bons et loyaux services. Les boss de Cupra ne s’en cachent pas : ils ont profité du restylage récent de l’Ateca version Seat pour glisser leur bébé sur la même chaîne de production.

Reste qu’il faut être membre d’honneur du fan-club de Cupra pour voir la différence entre l’ancien modèle et le millésime 2020. Alors, pour que chacun puisse accéder à ce grade ultime, penchons-nous sur les (petits) changements. En commençant par la face avant. Christian Felske, le designer chargé de l’affaire, a quelque peu revu le bouclier. Le terme Cupra qui y était inscrit disparaît et l’ensemble est redessiné pour rappeler encore plus le logo en forme de signe aztèque. Les optiques sont elles aussi revues, pour intégrer des feux full LED. À l’arrière, il faut activer les clignotants pour mesurer la différence par rapport à la première génération. Ces indicateurs sont dorénavant à led, et défilant. Comme ses changements extérieurs sont peu nombreux, on se précipite dans l’habitacle pour vérifier si ce restylage est aussi léger que l’on peut le soupçonner.

La première, et pour tout dire, l’unique chose qui frappe le visiteur qui s’installe à bord, c’est le volant. Il est flambant neuf. En tout cas, il se voit affublé de deux bons gros boutons tout nouveaux qui en rajoutent dans la sportivité affichée. À droite, le premier permet de démarrer l’engin, et à gauche, il renvoie aux différents modes de conduite, de « confort » à « sport » en passant par le stade ultime « Cupra ».

Des baquets de série, un volant en option

Manque de chance, ce nouveau volant est en option. Cupra, après avoir inventé le SUV sportif généraliste, vient donc d’inventer le restylage en option. Mais notre mauvais esprit est calmé, car bien calé dans des baquets qui, s’ils ne sont pas nouveaux, sont désormais de série, eux. Tout comme les contre-portes maintenant revêtues du même cuir que les sièges. Toujours sans dépenser un sou de plus.

Mais une Cupra ne s’apprécie pas spécialement du regard. C’est d’ailleurs la discrétion qui souvent incitait les clients à se diriger vers ces modèles lorsqu’ils n’étaient qu’une déclinaison de Seat. Sous une robe anodine se cachait alors un tempérament de feu, connu des seuls initiés. Depuis que la marque a pris son envol, la discrétion n’est plus tout à fait de mise, mais cet Ateca n’est pas pour autant devenu la voiture de parade du cirque Pinder, alors que certaines de ses consœurs, parfois moins efficaces et moins puissantes, succombent facilement à un tuning forcené. Mais est-il toujours puissant et efficace après ce restylage ? Pour que la question soit vite répondue, on appuie sur le bouton (en option) à droite du volant, et on vérifie.