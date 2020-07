Cupra dévoile sa première voiture électrique, l'el-Born

Cupra est une marque indépendante depuis 2018. Sa gamme va toutefois mélanger déclinaisons sportives de Seat, notamment la Leon et l'Ateca, et véhicules spécifiques. Le premier modèle inédit a été dévoilé au printemps, c'est le SUV coupé Formentor. Et voici le deuxième, l'el-Born.

Une surprise, car Seat avait d'abord annoncé le modèle avec son logo. Mais lors d'une conférence de presse présentant l'avenir de Seat et Cupra, Cupra a annoncé avoir repris à son compte l'el-Born. Ce sera donc son premier modèle électrique. Il sera lancé en 2021, mais le constructeur vient déjà de le dévoiler.

Pour rappel, l'el-Born est une version recarrossée de la Volkswagen ID.3. On avait déjà évoqué une possible variante musclée pour cette dernière. C'est donc Cupra qui en aura l'honneur. La marque ne donne toutefois pas d'information sur la puissance de la motorisation. On sait juste que le véhicule passe de 0 à 50 km/h en 2,9 secondes.

Reposant sur la base MEB, le modèle embarque une grosse batterie de 82 kWh (capacité brute), ce qui permet une autonomie de 500 km. Cupra indique qu'il a développé exclusivement pour son el-Born reçoit une suspension pilotée.

Côté look, on retrouve donc la base du concept Seat el-Born dévoilé début 2019, avec des optiques plus acérées que celles de l'ID.3. L'ensemble bouclier-calandre est spécifique. Il y a notamment une fente intégrant le monogramme entre les optiques, comme cela a été vu sur le concept Tavascan. Le bouclier adopte une large prise d'air, avec inserts couleur cuivre, teinte signature de Cupra. À bord, les changements concernent les habillages, avec des décors cuivrés. Le volant intègre le sélecteur de mode de conduite. Conducteur et passager prennent place dans des sièges baquets.