Présentation - Cupra Formentor : ne l'appelez plus Seat

La présentation du concept Formentor lors du Salon de Genève 2019 ne laissait que très peu de place à l'imagination. A quelques détails près, cette étude annonçait l'arrivée du tout premier modèle 100 % Cupra. Après l'Ateca et en attendant la Leon, ce Formentor émancipe donc ce tout nouveau blason. S'il a malheureusement manqué son premier bain de foule pour causes sanitaires (le modèle de série devait être présenté à Genève), son arrivée imminente - ouverture des commandes en juillet - sur le marché est l'occasion pour nous d'un premier contact.

Au premier abord, le Formentor est une sorte de Leon bodybuildée et haute sur patte. Si quelques détails comme les feux semblent presques interchangeable avec des modèles de la maison mère, on nous assure pourtant que tout lui est spécifique. Et il faut dire que son allure râblée et dynamique fait son petit effet. Boucliers agressifs, quadruple sortie d'échappement, jantes laissant apparaître les étriers de freins Brembo, épaulement marqué à l'arrière, peinture matte texturisée... Le Formentor sort le grand jeu.



A bord, la parenté avec la Leon est évidente, même si quelques touches de cuivre et de revêtement façon carbone viennent rappeler qu'on est à bord d'une Cupra. C'est épuré et sportif. Quelques détails comme le bouton de démarage placé sur le volant ou le bouton de déconnexion de l'ESP bien mis en évidence suggèrent les velléités sportives du Formentor. Tout comme la position de conduite, très basse et typée berline. En revanche, l'énorme écran central de 12 pouces reste en revanche une exclusivité du modèle.

Techniquement, le Formentor repose sur la plateforme à tout faire du groupe VW, la MQB Evo lui permettant de profiter de l'hybridation et proposer ainsi deux versions. La première est donc une plug-in hybride de 245 ch, épaulée par une version 100 % thermique dotée du 2.0 TFSI de 310 ch (DSG7 et transmission intégrale 4Drive). Chez Cupra on nous l'affirme, ce Formentor n'effectuera pas le chemin inverse des Leon et Ateca : aucune chance de le voir intégrer le catalogue Seat avec un petit trois-cylindres sur le capot...

Et c'est heureux, pour cette marque qui doit asseoir son image. Guillaume Benneteu, chef de produit Formentor nous l'explique : "Le but avec Cupra, c'est d'attirer en concession une clientèle qui ne serait pas instinctivement venue chez Seat". Comment proposer plus d'exclusivité et de sportivité sans exploser le budget ? C'est toute l'ambition de Cupra. Et il est vrai que les concurrents directs sont peu nombreux. Certes le X2 affiche le même esprit, mais ces versions les plus performantes seront nettement plus chères. Chez les généralistes, la ligne du Formentor évoque les Mazda CX-30 ou Kia XCeed, mais aucun des deux n'affiche d'esprit sportif. Guillaume Benneteu poursuit : "On essaye d'occuper un espace laissé vacant entre les généralistes et les premium. Le but est de proposé un niveau de performances et de prestations sans en payer le prix fort".

Pour savoir si ce pari est réussi, il faudra encore patienter un peu. Cupra garde quelques secrets concernant les performances et le prix du Formentor. Quant à ses aptitudes sur la route, le rendez-vous est prix cet automne pour un premier essai.