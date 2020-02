Présentation vidéo - Cupra Leon : l'ibère est délivrée

Comme dans toute famille, royale, ou pas, ses membres partagent évidemment des traits physiques communs. La nouvelle Seat Leon, jolie et élégante, ressort affûtée et menaçante d'un entraînement par le maître d'armes, avec plusieurs touches de cuivre et de noir mat et de généreuses prises d'air dans la face avant soulignée d'une lame. Son blason est fièrement porté au centre de la calandre entre les deux phares Full LED au regard acérée tandis que les flancs sont musclés par des bas de caisse spécifiques. On retrouve à l'arrière la ligne de feux s'étendant sur toute la largeur, surmontée d'un aileron et agrémentée d'un diffuseur. Six modèles de jantes seront offerts au choix, de 18 ou 19 pouces selon les motorisations.

On retrouve à l'intérieur l'ambiance épurée et moderne de la Leon apportée par une planche de bord aux lignes minimalistes et les deux grands écrans de 10 pouces de l'instrumentation et du système multimédia. Mais une touche sportive supplémentaire fait son apprition avec les sièges enveloppants, un volant incluant les boutons de démarrage et des modes de conduite et à nouveau quelques détails cuivrés.

Mais s'ils se ressemblent tous physiquement, les membres de la lignée Cupra Léon ont des personnalités bien différentes. Et l'on commence par le dauphin, protecteur de la nature par excellence, la Cupra Leon PHEV, une hybride rechargeable donc, disponible en berline et en break Sportstourer. Elle accueille sous son capot un 1,4 TSI de 150 ch et 250 Nm associé à un moteur électrique de 115 ch alimenté par une batterie lithium-ion de 13 kWh. L'ensemble fournit 245 ch et 400 Nm, peut faire jusqu'à 60 km en électrique et émet moins de 50 g/km de CO2.

Cependant, ce prince au cœur pur fait partie d'une fratrie de triplés dont les frères maléfiques se cachent tapis dans l'ombre. Assumant leurs émissions de CO2, les deux s'affranchissent de toute assistance électrique pour épauler leur 2.0 TSI, le premier partageant la même puissance de 245 ch mais avec 370 Nm, tandis que le second a comme trait commun un couple identique de 400 Nm mais pour une puissance de 300 ch, le tout transitant par un différentiel à glissement limité électronique VAQ pour parvenir sans encombre jusqu'au sol.

Mais la reine, celle qui siège sur le trône, la voici. Contrairement au reste de la famille, elle n'existe qu'en break Sportstourer et adopte une transmission à quatre roues motrices 4Drive. Il faut dire que son 2.0 TSI développe 310 ch et 400 Nm, ce qui lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes.

Bien évidemment, tous les membres de cette famille voient leur châssis sérieusement revu pour encaisser ces puissances débordantes, avec des suspensions adaptatives DCC, une assiette abaissée de 25 mm à l'avant et 20 mm à l'arrière et des freins Brembo aux disques de 370 mm.

Il faudra patienter encore quelques mois pour voir la dynastie Cupra Leon prendre le pouvoir et envahir les concessions, jusqu'au dernier trimestre 2020 précisément. Mais ça n'est pas tout, puisqu'elle pourra compter sur une paire de preux chevaliers pour porter haut ses couleurs lors de joutes à travers le monde.

Le premier est la Cupra Léon Competición qui va courir en championnat TCR. La silhouette de la paisible Seat Léon est à peine reconnaissable tant elle a été bodybuildée et sérieusement allégée, tandis que son 2.0 TSI, associé à une boîte séquentiel à six rapports, développe 340 ch et 410 Nm, de quoi lui permettre de réaliser le 0 à 100 km/h en 4,5 s.

Des chiffres respectables mais qui font pâle figure face au monstre qu'est la Cupra eRacer qui va courrir à partir de 2021 en championnat E-TCR. Elle garde tout de même un léger air de famille avec la Leon mais c'est pourtant une véritable voiture de course sans concession dont la batterie de 65 kWh alimente pas moins quatre moteurs électriques fournissant un total de 680 ch et 960 Nm.