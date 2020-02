Toutes les nouveautés du salon de Genève 2020

90 ans, déjà ! Le salon de Genève prend de l'âge, mais il reste fidèle à ses principes de neutralité et d'espace relativement équitable entre les différents stands. Cette année est un peu particulière puisque, à l'instar d'autres salons européens, les absents de marque sont nombreux. Le groupe PSA a décidé de faire l'impasse (à l'exception de DS qui aura deux autos), mais chez Renault, les nouveautés sont importantes. Il est également question de rêve avec des autos de prestige et des préparateurs et constructeurs inconnus. Retrouvez notre dossier complet sur cette 90e édition du salon de Genève !

Les nouveautés du salon de Genève 2019

Aston Martin

Vantage Roadster

Audi

A3 - E-Tron Sportback - E-Tron S

Aiways

U5

Bentley

GT Mulliner - Bacalar

BMW

330e Touring - 340d - X1 PHEV - X3 PHEV

Cupra

Formentor - Leon

Dacia

Electrique low cost

DS

DS 9

Hyundai

i20 - i30 restylée

Kia

Sorento - Xceed PHEV

Mercedes

Classe E restylée

Fisker

Ocean

Renault

Mégane restylée - Morphoz concept - Twingo électrique

Seat

Leon - Leon ST

Skoda

Octavia RS

Toyota

SUV urbain - Yaris GR

Volkswagen

Caddy - Golf GTI - Golf GTE - Golf GTD - ID4 - Space vision - T-Roc cabriolet