Cupra dévoile le Formentor, son premier modèle inédit

Marque à part entière depuis deux ans, Cupra avait jusqu'à présent présenté des versions sportives des Seat. On ne voyait donc pas vraiment la différence avec avant ! Mais cette fois, Cupra se démarque, avec son premier véhicule spécifique, qui ne se retrouvera donc pas dans la gamme de sa maison mère. Il s'agit du Formentor, un SUV typé coupé, de taille compacte.

Le Formentor mesure 4,45 mètres de longueur et 1,51 mètre de hauteur. Le véhicule que l'on a sous les yeux est identique au concept présenté il y a un an. Sa silhouette musclée est séduisante, avec notamment des épaules marquées, un toit plongeant et une lunette inclinée. Il est toutefois dommage que ce modèle inédit ne s'éloigne pas davantage de la Leon sur le plan esthétique, reprenant à la compacte ses phares et son bandeau de feux.

D'ailleurs, à l'intérieur, on a carrément la planche de bord de la Leon. Une sacrée économie d'échelle ! Il y a quand même une différence, l'écran central façon tablette est plus grand, passant de 10 à 12 pouces. Avec cet équipement, le nombre de boutons est fortement réduit. Les aérateurs ont des bords couleur cuivre, signature de Cupra. On retrouve des inserts cuivrés sur le volant, qui intègre le bouton de mise en route. Les sièges baquets peuvent être recouverts de cuir bleu pétrole. Le coffre annonce un volume modeste, 450 litres.

Côté technique, les clients auront le choix entre thermique ou hybride rechargeable. Pour le thermique, c'est un 2.0 TFSI qui développe 310 ch. Le couple maxi est de 400 Nm. Cette configuration est équipée de la transmission intégrale 4DRIVE et d'une boîte double embrayage DSG. Pour l'hybride, il y a un 1.4 essence et un bloc électrique qui développent ensemble 245 ch, avec là aussi 400 Nm de couple maxi. Cette version est une traction avec boîte DSG. Grâce à une batterie lithium-ion de 13 kWh, elle pourra parcourir 50 km en tout électrique.

Les livraisons commenceront en fin d'année.