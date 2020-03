Dacia Spring, la voiture électrique low-cost lancée en 2021

Dès cette année, les constructeurs doivent respecter en Europe un quota de CO2 pour leurs modèles vendus. Les dépassements seront pénalisés par de lourdes amendes. Conséquence : cette sévère réglementation entraîne une marche forcée vers l'hybride et l'électrique, qui n'épargnera aucun constructeur qu'il soit généraliste, premium ou même low cost. Pas d'exception à cette règle, même pour Dacia, qui doit compenser les rejets de CO2 du Duster, d'autant que ce modèle est un succès et pénalise donc le bilan carbone de la marque et du groupe !

C'est donc sous la forme d'un concept dénommé Spring que nous avons pu découvrir le futur modèle électrique de Dacia. Pour l"inspiration, le constructeur roumain n'est pas allé la chercher très loin puisqu'il s'agit de la Renault K-ZE dévoilée en Chine l'an passé, qui a été simplement rebadgée.

La K-ZE étant elle-même basée de la Kwid, la citadine ultra low-cost imaginée pour l'Inde. Pour se faire une idée définitive du style de la version définitive, il suffit juste d'enlever la teinte orange de certaines pièces (rétroviseurs, prises d'air, poignées de portes) et le tour est joué.

Long de 3,74 m, ce mini SUV 100% électrique, qui peut accueillir 4 passagers, se distingue notamment par son regard sur deux étages et ses protections latérales à la manière des airbumps de Citroën. Ce concept permet également à Dacia d'inaugurer la nouvelle signature lumineuse arrière, qui sera reprise par la suite sur l'ensemble de la gamme.

Très peu d'informations sur les aspects techniques. On sait juste que l'autonomie devrait se situer aux environs de 200 km selon le nouveau cycle WLTP. La K-ZE est animée en Chine par un moteur de 35 kW (45 ch) alimenté par une batterie de 26,8 kW/h, mais il y a très peu de chances que le modèle définitif reprenne ce moteur car la K-ZE est limitée à 105 km/h, ce qui réduirait son champ d'action en Europe et en France. Même si cela n'est pas officiel, il n'est pas impossible que l'on retrouve le moteur de la récente Twingo ZE. Reste à savoir quels moteur et batterie seront choisis.

Pour l'instant, bien évidemment, Dacia ne s'avance pas sur aucun prix. Mais on attend forcément du low-cost. Le roumain va devoir bien étudier le marché. Skoda fait déjà fort avec sa Citigo électrique, dotée d'une grosse batterie de 36,8 kWh, proposant ainsi 274 km d'autonomie et affichée à partir de 21 600 € sans bonus. On imagine bien un prix de départ pour la Dacia proche des 15 000 €, ce qui avec le bonus 2021 donnerait environ 10 000 €. Il faudra donc patienter avant la commercialisation qui interviendra l'an prochain. Toutefois, on devrait découvrir la version définitive du premier véhicule électrique de Dacia dans quelques mois. Néanmoins, il sera impossible pour Dacia d'égaler le prix de la nouvelle Citroën Ami, affichée à 6 900 €. Mais la Spring sera une « vraie » voitur alors que l'Ami est une voiture sans permis à deux places, limitée à 45 km/h et 70 km d'autonomie.