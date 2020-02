Présentation vidéo - Citroën Ami : l'anti-Renault Twizy à 19,99 € par mois

Dans la catégorie des véhicules électriques, on ne peut pas dire que Citroën a un CV exceptionnel. Qu'est-ce que l'on a aujourd'hui dans sa gamme ? Une C-Zéro, qui est une Mitsubishi i-Miev rebadgée que nous avons essayée pour la première fois en 2009, et une e-Méhari, une Bolloré Blue Summer déguisée, elle-même une bonne vieille Autolib découvrable. Pas vraiment glorieux, vous en conviendrez. Mais attention, la marque aux chevrons se réveille. Elle a ainsi convié le gratin du journalisme automobile européen à La Défense Arena pour lui présenter son programme d'électrification dans les mois et années à venir. Et dévoiler pour l'occasion un tout nouveau modèle : l'Ami.

Vidéo à venir

Attention, ne l'appelez pas voiture sans permis ni voiturette, Citroën insiste bien sur ce point, l'Ami est un « objet de mobilité ». Esthétiquement, c'est une version épurée du concept Ami One - que nous avons découvert l'année dernière au Salon de Genève - se caractérisant par une symétrie quasi parfaite de sa proue et de sa poupe, une longueur de 2,41 m, une largeur de 1,52 m, un diamètre de braquage de 7 m et une porte antagoniste côté conducteur lui permettant d'être rigoureusement identique à son homologue côté passager. Une seule teinte est proposée, le Bleu Ami, mais un programme de personnalisation permet de singulariser son modèle.

Accessible dés 14 ans

L'intérieur, spacieux face à l'encombrement extérieur, est réduit à sa plus simple expression : deux sièges, celui du passager étant en léger retrait pour gagner de la place aux épaules, une planche de bord relativement massive semblant être taillée entièrement dans le même bloc de plastique dur et rugueux et une toute petite instrumentation derrière le volant. Un port USB permet de brancher son smartphone qui trouvera sa place sur une station d'accueil située au centre, le transformant alors en écran multimédia.

Pas de coffre étonnamment mais de nombreux rangements dans l'habitacle, avec notamment d'énormes bacs de portières ainsi que des emplacements sur le tableau de bord. Les vitres latérales sont fixes mais sont semi-battantes, un clin d'œil à son ancêtre la 2CV.

La Citroën Ami est un quadricycle léger, ce qui signifie qu'elle peut être conduite sans permis à partir de 14 ans seulement avec le brevet de sécurité routière mais que, en contrepartie, puissance et vitesse maxi sont limitées à respectivement 6 kW (soit 8,2 ch) et 45 km/h et que sa masse est inférieure à 425 kg hors batterie. Cette dernière, de 5,5 kWh, ajoute 60 kg, permet une autonomie de 70 km et peut être rechargée en trois heures sur prise 220V 10A.

Un tarif de 6 000 €

tout compris !

Un tel choix esthétique et l'appartenance à la catégorie des quadricycles légers permettent de tirer les prix vers le bas, le premier simplifiant grandement la production et le second permettant de s'affranchir de certaines obligations, comme les tests crash-test ou certains équipements de sécurité qui auraient dû être sinon de série. Au final, la Citroën Ami est affichée à 6 900 €, bonus de 900 € à déduire et sans location de batterie, ce qui en fait une offre unique sur le marché. Autre originalité : elle sera commercialisée et en démonstration à partir du printemps dans une trentaine de magasins Fnac et Darty, ainsi que à la commande sur fnac.com et darty.com à partir du 30 mars.

La concurrente la plus proche est sans aucun doute la Renault Twizy 45, cet étrange coléoptère au losange rentrant dans la même catégorie que l'Ami, avec des performances proches et deux places en tandem. Mais il se montre bien plus onéreux en achat intégral, s'affichant à partir de 10 000 €, et même en louant les batteries, avec un premier tarif à 7 540 € + 30 €/mois.

Mais, vivant avec son temps, la Citroën Ami dispose d'offres supplémentaires : elle est aussi disponible en location longue durée sur 48 mois contre 19,90 € par mois après avoir réglé un apport de 3 544 € mais aussi en auto partage via l'offre Free2Move avec un abonnement de 9,90 € pour un mois sans engagement.

Une C4 électrique

annoncée fin 2020

Certes, on peut regretter le fait que ce ne soit pas une « vraie » voiture et que Citroën continue tout de même d'être le parent pauvre de l'électrique au sein du groupe PSA, quand Peugeot sort l'e-208, l'e-2008 et des versions hybrides rechargeables du 3008, de la 508 et de la 508 SW, que tous les modèles DS ont droit à des versions électrifiées et que même Opel a droit à sa Corsa e et au Grandland X Hybrid4. Cependant, les premières livraisons de C5 Aircross Hybrid, dévoilé en janvier au dernier Salon de Bruxelles, auront lieu avant l'été et, à défaut d'être présent au Salon de Genève, qui ouvrira (normalement) ses portes la semaine prochaine, devrait présenter au Mondial de Paris à la rentrée prochaine la nouvelle génération de C4 qui sera disponible avec des motorisations thermiques et électriques, ainsi qu'un SpaceTourer 100 % électrique.