Salon de Genève 2020 - Renault Twingo ZE : 100 % citadine (présentation vidéo)

Restylée l’an dernier, la citadine de Renault, qui en est à sa troisième génération, franchit aujourd’hui un nouveau cap : une nouvelle version qui n’est pas une surprise en soi puisque sa cousine, la Smart Forfour, est d’ores et déjà disponible en 100 % électrique. Une date importante pour la Twingo, qui va désormais occuper une place de choix dans la stratégie zéro émission du constructeur français.

Esthétiquement et c’est logique, il n’y a quasiment aucune différence entre une version thermique et une électrique. Les seules qui existent portent sur quelques points de détails comme les éléments bleus sur la calandre, le liséré sur le flanc de la carrosserie, les centres de roues, les seuils de portes, le logo ZE sur le hayon ou les ailes arrière. La prise électrique est située traditionnellement à la place de la trappe à essence.

Dans l’habitacle, les spécificités sont encore plus rares puisqu’elles concernent uniquement l’écran multimédia 7 pouces. Il accueille pour l’occasion le nouveau système Easylink apparue sur les derniers Captur et Clio lui permettant de bénéficier de la navigation.

La vraie nouveauté se situe donc sous le capot, ou plutôt sous le coffre puisque c’est à cet endroit que se trouve le moteur, comme sur les versions thermiques. Pour animer cette version, Renault a donc installé un bloc de 60 kW soit l’équivalent de 82 ch, qui développe 160 Nm. Il est alimenté par une batterie fournie par LG de 22 kWh (contre 17,5 kWh pour la Smart Forfour) implantée sous les sièges avant et légèrement visible de l’extérieur. Renault annonce un 0 à 50 km/h abattu en 4,5 s et une vitesse maximale de 135 km/h. En termes d’autonomie, le constructeur au losange prévoit une autonomie de 180 km selon le cycle WLTP complet et 250 km en WLTP City. En actionnant le mode « Eco », elle grimpe jusqu’à 215 km en cycle complet, mais la vitesse est alors bridée à 100 km/h.

Pour la recharge, cette Twingo ZE utilise le chargeur-maison Caméléon découvert sur la première génération de Zoé. Renault annonce que sa citadine se charge jusqu’à quatre fois plus vite que ses concurrentes : une demi-heure sur une borne 22 kW permet de gagner environ 80 kilomètres. 80 % de la charge est ainsi récupérée en 63 min. Comptez 13 h 30 sur une prise domestique ou 4 heures sur une wallbox.

Exemples de temps de recharge pour 80% de la batterie

Type de recharge Temps Borne 22 kW 63 minutes Borne 11 kW 2h10 minutes Wallbox 7,4 kW 4 heures Prise Green Up 3,7 kW 8 heures Prise domestique 13h30

Bonne nouvelle, que ce soit son rayon de braquage record de 4,30 m ou ses aspects pratiques : habitabilité et volume de chargement stable à 219 litres, ces caractéristiques de la Twingo demeurent inchangées. Seule modification d’importance, le poids, qui augmente d’environ 150 kg par rapport à une version thermique classique.

Les prix de la Twingo ZE seront dévoilés à l’occasion du prochain Mondial de Paris au mois d’octobre 2020. La commercialisation interviendra en fin d’année. Elle aura face à elle des concurrentes affûtées comme les nouvelles Seat e-Mii, Skoda e-Citigo et Volkswagen e-Up ! présentées il y a quelques semaines.