Porsche dévoile la nouvelle 911 Turbo S

Elle aurait dû voir le jour au salon de Genève, mais avec l'annulation du salon suisse, Porsche a revu la communication autour de la nouvelle 911 Turbo, présentée en live sur la Toile. L'auto est désormais officielle, et la recette est inchangée.

Et que le gap entre cette 911 Turbo et l'ancienne génération est grand ! Non pas en termes de design, puisqu'à part la poupe avec le bandeau lumineux, le bas du bouclier avec les quatre sorties d'échappement et certains petits détails, notamment à l'intérieur, le style n'évolue pas. De série, cette 911 Turbo S dispose d'un habitacle entièrement revêtu de cuir, avec des inserts carbone.

Les hanches sont toujours généreuses, l'aileron est imposant et l'avant n'a pas bougé. La nouvelle 911 Turbo S dispose d'une particularité : des roues de différente taille pour la première fois sur ce modèle, avec des 20 pouces à l'avant et des 21 pouces à l'arrière.

La grosse différence se situe sous le capot. La nouvelle 911 Turbo S adopte un tout nouveau six cylindres 3.8 à "TGV" (turbocompresseur à géométrie variable), exclusivement associé à une boîte PDK. Les 650 ch et 800 Nm (envoyés aux quatre roues) permettent à la 911 Turbo de passer les 100 km/h en 2,7 secondes, tandis que la vitesse maximale est inchangée, à 330 km/h. Concrètement, la Turbo S actuelle développe 70 ch de plus que l'ancienne Turbo S. La suspension et l'échappement pilotés avec les "flaps" sont de série sur ce modèle.

Le prix français n'est pas connu, mais Porsche annonce un tarif allemand de 216 396 €.