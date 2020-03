Hyundai dévoile le concept Prophecy

Le développement des véhicules électriques chez Hyundai est en perpétuelle évolution. La gamme actuelle, composée déjà de plusieurs modèles au sein du groupe coréen (e-Niro, Soul EV, Kona EV...), s'agrandira dès l'année prochaine avec l'arrivée d'un tout nouveau modèle. Pour l'instant, nous ne savons peu de choses sur cette auto, qui devrait disposer d'une nouvelle plateforme, mais Hyundai nous dévoile un concept baptisé Prophecy qui donne quelques petits indices.

Notamment au niveau de l'éclairage, avec ces feux à effet 3D (pixélisé, pour être plus précis) assez originaux. Le reste des courbes est sans fioritures avec une ligne douce et des angles peu marqués. C'est à l'inverse de la tendance actuelle dans l'automobile, où les designers multiplient les arêtes, les angles et les nervures.

Ce concept Prophecy repose justement sur une toute nouvelle plateforme qui annonce le futur des modèles électrifiés. Evidemment, nous ne devrions pas revoir les folies de ce concept sur le futur véhicule de série (portes antagonistes, sièges futuristes...).