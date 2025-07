Les prix des voitures d’occasion continuent de baisser et passent sous un seuil psychologique

La tendance se confirme, depuis la fin de l’année dernière les voitures d’occasion deviennent de plus en plus accessibles. Un palier psychologique vient même d’être passé puisque « le prix moyen du véhicule d’occasion toutes motorisations confondues passe sous les 20 000 € ». C’est ce qu’indique le dernier Observatoire de La Centrale.

19 990 €, voici exactement la facture moyenne, qui s’allège de 1 000 € sur un (-4,76 %). Les prix moyens retrouvent ainsi les niveaux observés fin 2021, avant la flambée des prix post-pandémie.

Si le diesel accuse toujours une forte baisse avec - 4,91 % sur ce deuxième trimestre 2025, La Centrale précise que « les véhicules électriques et hybrides concentrent les plus fortes baisses et franchissent deux seuils symboliques. Le prix moyen des véhicules électriques d’occasion passe sous les 20 000 €, à 19 990 €, soit une baisse de 500 € par rapport au trimestre précédent. Les véhicules hybrides tombent sous les 30 000 €, à 29 995 €, en recul de 1 619 € sur le trimestre. » Ceci s’explique par une plus grande offre sur le marché et par une diversification des modèles proposés.

Une demande en phase avec le marché ?

La voiture électrique d’occasion devenant de moins en moins élitiste. Va-t-elle pour autant rencontrer son public ? D’après l’étude menée par La Centrale et l’Avère, « 48 % des Français ayant un projet d’achat de véhicule d’occasion envisagent un modèle électrique ». Pour 60 % d’entre eux, les dépenses d’énergie restent la motivation première. 37 % évoquent des frais d’entretien plus réduits et 30 % prennent en compte les considérations environnementales.

Pour l’autre moitié des Français (58 %), le prix reste un frein en considérant les VE trop chers par rapport aux thermiques. Ce n’est pas tout puisqu’une garantie spécifique est attendue par 56 % des répondants, un rapport détaillé sur l’état de la santé de la batterie par 48 %, un historique complet du véhicule par 45 %, la présence d’une borne de recharge accessible par 39 %, et l’achat auprès d’un professionnel labellisé est plébiscité par 29 % des intentionnistes.

Un Peugeot E-2008 qui dégringole

La Centrale a réalisé une étude de marché de plusieurs modèles. Il s'avère que le Peugeot E-2008 affiche la plus forte décote avec -17,5 % en un an (prix médian de 16 490 €). Une Telsa Model 3 accuse une baisse de 12,5 % (27 990 €) alors que la Renault Zoé est en hausse de 3,85 % (12 980 €).

Du côté des hybrides, « les tendances sont plus hétérogènes » puisque lorsque les Toyota CH-R et Yaris restent stables, le Peugeot 3008 affiche une baisse de ses prix de 4,7 % sur le trimestre et de - 23,35 % sur un an. La Centrale précise que « cette correction marquée illustre la normalisation progressive des valeurs sur des modèles jusqu'ici très recherchés ».