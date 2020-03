Koenigesgg dévoile l'étonnante Gemera et son trois cylindres

Le petit constructeur suédois n'a pas divulgué le prix de sa Gemera à l'occasion de la présentation intimiste au salon de Genève, mais avec une production à 300 exemplaires, nous pourrions avoir un tarif légèrement moins important que celui des hypercars Regera et autres Agera RS.

La Koenigsegg Gemera est pourtant une oeuvre totalement inédite, qui n'a rien à voir avec les super sportives. Déjà, par son design, plus épuré, presque plus consensuel. Trappue, longue, basse, la Gemera n'affiche pas 4,98 mètres pour rien : elle est capable d'accueillir quatre adultes sans problème d'espace aux jambes. Contrairement à bien des coupés qui ne sont que des 2+2, cette Gemera est une vraie berline dont l'accès est tout sauf normal : les immenses portes à ouvertre en élytre libère un grand espace d'accès à l'habitacle, sans montant central.

Les passagers pourront profiter du plus grand des conforts, avec des "cup holders" individuels, réfrigérés et chauffants, de la climatisation dans chaque zone, un système audio à la pointe et des sièges en monocoque carbone avec mousse à mémoire de forme. Rien que ça.

L'autre particularité de la Gemera se trouve sous le capot. Ici, point de V8 biturbo, mais un "simple" trois cylindres 2.0 turbo qui revendique... 600 ch. Un moteur à la technologie "Freevalve" : c'est à dire qu'il n'a pas d'arbre à cames !

Il est associé à trois moteurs électriques (deux à l'arrière, un à l'avant). La puissance combinée est de 1700 ch, et le couple est annoncé à 3500 Nm. Il sera possible d'effectuer une cinquantaine de kilomètres en mode électrique grâce aux petites batteries au lithium. Et surtout, de passer les 100 km/h en moins de 2 secondes. Ce serait donc une des premières autos de "série" à pouvoir réaliser cet exploit, dès que les premières livraisons auront lieu, en 2022.