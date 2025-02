Il transforme sa Toyota en supercar Koenigsegg Jesko

"Enfin une Koenigsegg fiable !" diront les mauvaises langues. Voici la surprenante voiture fabriquée en Asie par un Vietnamien passionné. Son idée : démonter une vieille Toyota pour en faire une réplique de l'hypercar suédoise.

Un an de travail

Pour réaliser son projet, l'homme a employé une structure métallique aux proportions de la sportive. Il a ensuite sculpté le véhicule à la manière des designers dans les bureaux d'études. Une fois le résultat satisfaisant, il recouvrait sa voiture de fibre de verre afin de mouler d'un seul bloc la carrosserie de la fausse Koenigsegg Jesko. Il ne restait plus qu'à assembler un châssis tout équipé à celui d'une berline Toyota Camry pour rendre l'ensemble roulant. Un an plus tard, voici le résultat compilé dans une vidéo d'une heure sur la plateforme vidéo Youtube.

La Jesko, une auto à 3 millions d'euros

Il est clair que sa méthode coûte beaucoup moins cher que les 3 millions d'euros demandés par Koenigsegg pour une Jesko neuve. Le modèle intronisé en 2019 au salon de Genève embarque pour mémoire un bloc V8 5,0l biturbo de 1280 chevaux pour un couple de 1500 Nm. Une puissance qui progresse à 1625 chevaux lorsque le réservoir est rempli avec du bioéthanol.