Aston Martin dévoile la V12 Speedster

Après la Bentley sans toit, l'Aston Martin sans pare-brise. Décidément, la tendance est au lancement de modèles en édition très limitée et à des prix stratosphériques chez les marques de luxe. Bugatti Chiron Pur Sport, Ferrari Monza SP1/2, McLaren Elva, Bentley Bacalar, et d'autres noms plus inconnus comme Czinger avec sa 21C, le vivier de clients fortunés prêts à dépenser des sommes inavouables pour une voiture plus exclusive que la plus exclusive semble inépuisable.

Et Aston Martin compte bien en profiter avec ce V12 Speedster. Aston Martin parle d'héritage et de modèles ayant inspiré les designers, comme les DB3S et DBR1 des années cinquante. Mais cette Aston là est tout ce qu'il y a de plus moderne. Elle reprend la base de la DBS Supperleggera, avec son moteur V12 5.2 biturbo de 700 ch, associé exclusivement à une boîte automatique.

La V12 Speedster repose sur des jantes de 21 pouces à écran central abritant d'imposants disques de freins de 410 mm à l'avant, et 360 mm à l'arrière. Evidemment, il ne s'agit pas d'alliage d'acier, mais de carbone-céramique. Aston Martin a volontairement limité la vitesse maximale à 300 km/h, même si l'auto pourrait logiquement monter plus haut. Il faut dire que, sans pare-brise, les vitesses folles pourraient devenir très vite désagréables !

Le tarif unitaire de cette V12 Speedster devrait tourner à environ 900 000 € en Europe, avec des livraisons programmées pour le début d'année prochaine. Aston Martin a par ailleurs produit une vesrion spéciale "F/A 18 Hornet" en association avec Boeing. Une version qui sera proposée aux clients à la commande.