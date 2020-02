Salon de Genève 2020 : Polestar annonce le concept Precept

Le design est qualifié de "minimaliste" par Polestar qui nous présente le concept Precept. Une auto que vous pourrez retrouver sur le stand au salon de Genève et qui illustre le futur de la marque. Contrairement à bien d'autres concepts, celui-ci préfigure bien des évolutions sur les modèles de série de Polestar, qui reste un nom relativement jeune dans l'industrie automobile, puisque, rappelons-le, c'était auparavant la division sportive de Volvo.

L'une des particularités de ce concept est la grille avant, qui représente "une transition entre la respiration et la vision", selon Polestar. En clair, cette grille "intelligente" sert de flux d'air pour le moteur mais aussi de réserve à capteurs en tout genre : deux radars, et une caméra haute définition. Le Lidar, lui, est installé sur le toit en verre. On retrouve évidemment la signature lumineuse à LED en forme de marteau de Thor.

Ce grand coupé 4 places affiche un empattement généreux de 3,1 mètres et adopte un intérieur lumineux, sans fioriture. La planche de bord est finalement dans la veine de ce que l'on retrouve aujourd'hui dans les électriques de dernière génération, avec des écrans qui rassemblent toutes les informations.

Polestar mise gros sur les matériaux écologiques et recyclés avec un des gains visiblement importants : 50 % de poids en moins, et jusqu'à 80 % de réduction de pertes de plastique. Les sièges sont sculptés dans des plastiques recyclés et les appuie-tête sont en liège.