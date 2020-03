Renault Morphoz Concept: la familiale du futur (Présentation vidéo)

Laurens Van Den Acker continue d'explorer la seconde phase de sa marguerite, qui se compose pour rappel de six thématiques (amour, exploration, famille, travail, jeu et sagesse). Après la triplette EZ (EZ Pro, EZ Go et EZ Ultimo) qui donnait la vision futuriste du travail, le designer s’attaque à la famille avec ce nouveau concept car annoncé pour après 2025.

Étonnant, voici le mot qui caractérise le mieux ce concept lors de la première découverte. Après des concepts EZ ou Symbioz qui nous avait laissés circonspects, Renault revient aujourd’hui à un concept plus traditionnel mais aussi plus réussi où du moins qui attire indéniablement le regard. Mais au de-là de ses lignes, c’est surtout sa philosophie qui étonne et qui rappelle à beaucoup des souvenirs d’enfance avec des voitures transformables.

Ainsi, en version courte, le concept Morphoz est un grand SUV urbain voire compact de 4,40 m avec les codes de la catégorie comme les roues de gros diamètres, le capot très horizontal et une poupe ramassée. Après son allongement de 40 cm, ce concept devient un SUV familial de 4,80 m. La modification s'effectue au niveau du montant A c’est-à-dire devant les portes avant, mais aussi au niveau du coffre. Grâce à ce changement, ce concept peut embarquer des batteries supplémentaires de 50 kW/h qui viennent en complément de celles de 40 kW/h implantées dans le plancher. Ces batteries additionnelles seraient chargées dans des sortes de stations-services, un peu à la manière du système de la société Better Place, aujourd’hui disparue. Le volume de chargement progresse également mais aucune valeur n’a été communiquée par le constructeur.

Cette transformation a d’autres répercussions sur le design puisque les faces avant et arrière sont radicalement différentes suivant la configuration. On retrouve toutefois des points communs avec les modèles actuels comme le projecteur en forme de C. La poupe, très arrondie, rappelle pour sa part le concept EZ Ultimo.

Comme on pouvait s’en douter, cet allongement profite aux occupants arrière avec un espace aux jambes plus conséquent. L’habitacle justement, tout de jaune baigné, est accessible grâce aux portes à ouverture antagonistes sans montant central, qui s’actionnent automatiquement à l’approche des passagers.

À l’intérieur, les passagers prennent place sur des sièges fixés sur la console centrale.

La planche de bord totalement modulable donne au conducteur le choix entre deux configurations. La première très simple se compose uniquement du volant au centre duquel se trouve un écran numérique de 10 pouces. La seconde s’actionne à sa demande et entraîne le déploiement de nombreux écrans dans une cinématique relativement complexe.

Comme tous les concepts actuels, Morphoz laissera le choix de conduire ou de se faire conduire grâce à son niveau 3 d’autonomie. Dans ce cadre, le siège passager basculera vers l’arrière pour créer une ambiance plus conviviale en mode voyage comme en atteste l’agrandissement de la console centrale qui accueille tablette ou d’autres objets de divertissement.

Le concept Morphoz devait faire sa première sortie officielle à l'occasion du salon de Genève. Celui-ci ayant été annulé en raison du Coronavirus, nul ne sait à quelle date nous reverrons ce concept.