Salon de Genève 2020 : Volkswagen Golf GTE et GTD : des sportives Volkswagen comme s’il en pleuvait

Est-ce une manière de s’excuser de ne pas avoir augmenté la puissance de sa Golf GTI entre la septième et la huitième génération ? Toujours est-il que Volkswagen va débarquer au salon de Genève, du 5 au 15 mars prochain avec non pas une seule compacte sportive (la GTI en question) mais trois. Car à la stricte version essence atmosphérique, viennent s’ajouter une version hybride rechargeable d’une puissance équivalente (245ch), et un diesel plutôt costaud de 200ch.

Extérieurement, non seulement peu de choses distinguent les trois sportives du reste de la gamme, mais entre elles aussi, les différences sont minces. Hormis leur logo constitué des trois petites lettres respectives, que l’on retrouve sur les côtés et sur l’arrière (bien au centre et non plus en bas à gauche du hayon), elles se différencient entre elles par le pot d’échappement. Pour marquer son côté proprinet, la GTE cache le sien dans ses soubassements, La GTD, elle en arbore deux, du côté droit et, honneur à la mère de toutes les sportives compactes, la GTI dispose d’un pot de part et d’autre. Mais toutes trois ont droit au diffuseur d’air à l’avant en forme de nid d’abeille, aux 5 feux antibrouillards led façon dès de 421 de chaque côté, et à l’aileron au sommet du hayon. Et pour toutes, des étriers de freins peints en rouge, histoire de montrer de quelle sportivité elles se chauffent.

Golf GTE : la plus prometteuse des trois ?

Elle a la même puissance que la GTI, mais cette GTE a quelque chose de plus : une batterie de 13 kWh, soit le double du modèle précédent qui totalisait 204 ch seulement. Ainsi armée, elle se permet, sur le papier, d’effectuer 60 km en mode électrique avant que le 1.4 TSI thermique ne se mette au travail. Un équipage parfait au quotidien, puisque la très grande majorité des trajets domicile travail entrent dans le champ d’action de son autonomie électrique. À puissance équivalente, (245 ch comme la GTI) et à consommation diminuée, cette GTE semble donc, avec cette huitième génération, la Golf sportive la plus épatante des trois. Mais aussi vraisemblablement la plus chère, même si les tarifs de l’une comme des autres ne sont pas encore connus.

Golf GTD : la plus économique des trois ?

Si le diesel n’a pas dit son dernier mot sous le capot des grandes autos, même en version sportif, comme c’est le cas de l’Audi A5 S TDI de 347 ch, il avait abdiqué sur les compactes. Mais pas sous celui de la Golf ou il ressurgit en version GTD de 200 ch, contre 184 sur le modèle précédent. C’est le même bloc 2L TDI qui revient plus en forme que jamais dans cette Golf destinée aux gros rouleurs qui leur offre deux avantages : un malus allégé, le mazout étant peu pourvoyeur de C02, mais aussi un couple très intéressant de 400 Nm. La dépollution est assurée par un double catalyseur SCR et la transmission est assure par la boîte DSG sept rapports, comme toutes les nouvelles Golf sportives.

Une liste de sportives non exhaustive

Trois modèles puissants issus du même moule, c’est beaucoup. Mais Volkswagen pourrait bien ne pas s’arrêter là, et doter sa Golf de deux autres versions, encore plus performantes. Une TCR et une R pourraient voir le jour en fin d’année ou l’année prochaine. La première devrait afficher 300 ch et la seconde pourrait culminer à 330 ch. Des puissances qui seraient réparties sur quatre roues motrices. Avec cinq modèles vitaminés pour une seule et même Golf, Volkswagen entend bien, en tant qu’inventeur de la compacte sportive, il y a 44 ans, prouver qu’il garde la main sur ce type d’engins. En attendant que la famille soit au complet, rendez-vous dès le mois de septembre en concession pour les versions GTE et GTD. Quant à la GTI, elle va jouer les Arlésiennes jusqu'au mois de novembre prochain.