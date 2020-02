Retrouvez-nous jeudi 27 février pour découvrir en live l'Audi A5 restylée (2020)

L’Audi A5 et ses dérivés, Sportback (5 portes) et cabriolet, passent par la case restylage. Le modèle allemand reçoit la nouvelle calandre biseautée et des LED acérées. On note aussi l’arrivée d’un nouveau bouclier mais dans l’ensemble les évolutions sont légères. A bord, c'est quasiment un copier-coller de la nouvelle Audi A4. On y retrouve un écran tactile de 10’’ accompagné d’un nouveau système d'info-divertissement. Ce dernier peut recevoir un système de navigation connecté qui prend en compte les panneaux de signalisation, les principaux dangers ou encore le Car-to-X, un système expérimental qui relie la voiture à l'ordinateur central de la ville pour vous proposer l'itinéraire le plus rapide en fonction du timing des feux de circulation.

Au catalogue des mécaniques, le nouveau malus a incité le constructeur à faire le ménage. Ainsi, de nombreux moteurs essence disparaissent et trois moteurs à hybridation légère arrivent, notamment sur la version diesel 35 TDI de 163 ch et sur l'unique essence, le 40 TFSI de 190 ch. On note également la disparition de la version sportive S en essence au profit du diesel et de la variante S TDI (347 ch). Les moteurs les plus puissants seront compatibles avec la transmission intégrale quattro. L’Audi A5 coupé est disponible en France à partir de 44 940 € pour le coupé et à partir de 48 540 € pour la version Sportback.. Retrouvez-nous dès demain en direct de Belgique pour découvrir l’A5 restylée en direct.