Ces trois nouveaux concepts représentent la nouvelle offensive de Volkswagen en Chine

Il y a un an, Volkswagen annonçait vouloir commercialiser 30 nouveaux modèles en Chine d’ici 2030. L’échéance s’est réduite puisque cet objectif doit être atteint en l’espace de deux ans seulement. C’est ainsi que la marque débarque en force au salon de Shanghai avec pas moins de trois concepts.

La stratégie de ces futurs modèles est claire : « En Chine, pour la Chine ». En 2023, Volkswagen a perdu sa place de leader au profit d’une marque locale, BYD. L’année dernière n’a guère été positive, notamment en Chine, à cause d’une forte concurrence locale.

Volkswagen se doit donc de réagir : « Nous avons passé la vitesse supérieure en Chine avec notre nouveau centre de développement à Hefei. Notre objectif est de ramener la durée de développement des véhicules à 34 mois maximum. Les trois concepts présentés répondent aux exigences des clients chinois en matière de technologies, avec une motorisation tout électrique pour les segments à fort volume et grand format, et un concept avec prolongateur d’autonomie. » Sans surprises, ces trois concepts sont issus de coentreprises : l’ID Aura (FAW-Volkswagen), l’ID Era (SAIC-Volkswagen) et ID Evo (Volkswagen-Anhui).

Le premier est une berline, dont on ignore la longueur, ciblant les clients du segment A « particulièrement sensibles au positionnement prix ». La marque indique qu’elle profite d’une chaîne de traction électrique et que son interface multimédia s’apparente à celui d’un smartphone. Le second, l’ID Era est un grand SUV profitant de trois rangées de sièges. Il est doté d’un prolongateur d’autonomie, une première chez Volkswagen, permettant une autonomie de 1 000 km, dont 300 km uniquement avec la batterie. Enfin, le dernier concept, l’ID Evo est aussi un grand SUV, mais ne fonctionnant que via l’électricité. Aucune information technique n’est communiquée, hormis qu’il profite d’une architecture de 800 V.

Un VW Evo aux lignes plaisantes

Volkswagen est encore peu bavard concernant ces trois futurs modèles. La marque indique toutefois qu’ils seront équipés de systèmes basés sur l’IA pour « une conduite hautement automatisée ». Si Volkswagen ne veut pas perdre trop de terrain en Chine, elle ne doit en aucun cas se faire distancer par les marques chinoises, les plus performantes dans ce domaine.