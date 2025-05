Le livreur fait tomber une Jaguar

Descendre un véhicule d'un camion est un exercice habituellement réalisé sans encombre. Dans cette vidéo, la manœuvre prend une tournure plutôt dangereuse avec une voiture incontrôlable qui tombe de la remorque.

Dès les premières secondes de la vidéo, une belle Jaguar F-Type recule puis chute en arrière sur la route. Dans sa course folle, l'Anglaise tape le nez d'un pick-up Chevrolet qui bouge légèrement contre une Nissan GT-R. Un incident, trois voitures endommagées.

Des réactions inattendues

Alors que la F-Type peut faire rêver, les internautes préfèrent ironiser de la situation. L'un d'eux publie "un événement qui n'impacte pas vraiment la valeur de la Jaguar" tandis qu'un autre écrit "oubliez la Jaguar, j'espère que la GT-R n'est pas trop abîmée". Un dernier commentaire soutient le fan de la Japonaise : "mon cœur s'est emballé quand j'ai vu la GT-R apparaître".

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies instagram en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies instagram

Un modèle sous-côté

Difficile de trouver du sens à ces critiques à charge contre la découvrable britannique. Pour mémoire, la Jaguar F-type permettait au constructeur en 2013 de renouer avec la sportivité en lançant un modèle bien plus dynamique que les voitures commercialisées par la marque quelques années plus tôt. Sa sonorité dantesque et ses lignes racées plaçaient cette auto avec plus d'assurance face aux Porsche 911 et autres Mercedes-AMG GT.