Plus personne n'a envie de se moquer de la Chery QQ

Lancée en 2003, la Chery QQ rappelait alors la situation du marché automobile chinois au début du siècle : même si de grands groupes commençaient déjà à émerger dans l’Empire du milieu en ce temps-là, leurs productions suscitaient parfois la moquerie avec des designs parfois copiés d’autres modèles (la Daewoo Matiz dans le cas de la QQ) et une technologie rudimentaire.

Exposée sur le stand de Chery dans le cadre du salon de Shanghai 2025, la nouvelle Chery QQ n’a plus rien à voir. Elle prend la forme d’une auto compacte au design futuriste et même résolument avant-gardiste, sans doute plus encore que ses rivales de chez SAIC, BYD ou GAC.

Une grosse citadine 100% électrique

Chery ne communique pas encore d’informations techniques à son sujet, indiquant seulement qu’elle possède un empattement de 2,75 mètres de long (ce qui la place logiquement au niveau des compactes comme la Renault Mégane ou la BYD Dolphin pour citer l’une de ses concurrentes directes).

Alors que la première Chery QQ était un modèle thermique bas de gamme, cette nouvelle mouture utilise un groupe motopropulseur entièrement électrique et bénéficie d’une finition intérieure digne de vraies voitures de luxe. Voiture chinoise moderne oblige, elle possède un énorme écran à bord (de 15,6 pouces !) et affiche de très belles finitions.

Elle doit arriver en 2026

Il s’agit pour l’instant d’un concept-car proche de la série car le modèle définitif est attendu sur le marché en 2026. Sachant que Chery cherche aussi à se développer sur le marché automobile européen avec plusieurs de ses marques, ce modèle peut arriver jusqu’à chez nous à moyen terme.