Un rappel inédit pour le nouveau Volkswagen Tiguan

Après plus d’une décennie et demie de succès, qui lui ont permis, certaines années, de s’écouler davantage que la Golf que l’on pensait pourtant indéboulonnable, le Tiguan est entré dans sa troisième vie quelques jours après que l’édition 2023 du salon de Munich ait fermé ses portes. Plus grand et plus technologique, ce nouvel opus se veut aussi plus qualitatif. Du moins, à en croire les discours de la marque.

Le destin prenant parfois un vilain plaisir à contredire la voix officielle d’une marque, Volkswagen se voit contraint aujourd’hui de mettre en place un rappel sous le matricule 72DV. Une opération qui concerne les exemplaires du Tiguan assemblés entre le 13 mai 2024 et le 17 juin 2024 qui sont équipés de sièges à réglages manuels.

Petit feutre, grandes conséquences

Sur le papier, le descriptif du problème peut sembler sans gravité. Il s’agit, en effet, de remplacer certains leviers de réglage en hauteur des sièges car leur feutre de protection est défectueux. Mais cette imperfection bénigne peut, en cas de collision frontale, amener la ceinture de sécurité à se coincer entre ce levier et le siège lui-même. Celle-ci peut alors être détériorée et ne plus assurer correctement son rôle de protection.

Immobilisation réduite

Sur les véhicules concernés, le réseau va donc procéder au remplacement des leviers de réglage en hauteur des sièges, ce qui entraînera une immobilisation comprise entre 1 et 2 heures.