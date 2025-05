Que vaut la motorisation d'accès du nouveau Tiguan ?

En bref

SUV compact

Troisième génération

À partir de 40 600 €





La troisième génération de Tiguan a permis à Volkswagen de revenir en force sur le marché des SUV familiaux. L’allemand s’est octroyé l’an dernier la première place de sa catégorie sur le Vieux Continent devant le Hyundai Tucson, notamment grâce à une vaste palette de motorisations.

La version d’accès étrenne le 1.5 eTSI de 130 ch, associé à la boîte DSG7 et à une micro-hybridation 48V. Une mécanique également déclinée en version 150 ch sous le capot de nombreux modèles du groupe. À défaut de faire rêver la nuit, elle permet de faire descendre le prix de départ du Tiguan aux alentours des 40 000 €. Le Tiguan e-Tsi 130 en finition « Volkswagen Edition » à l’essai est facturé 44 400 €. Il enrichit le look très sérieux du Tiguan des projecteurs « LED Plus » avec bandeau lumineux, de jantes en alliage 17’’ Venezia et de vitres arrière surteintées ainsi que de barres de toit anodisées. Pas de quoi faire tourner les têtes, mais suffisant pour contenter les clients fidèles et conserver une bonne valeur sur le marché de la seconde main.

L’agrément général de cette motorisation est satisfaisant, notamment en ville où la souplesse et la discrétion font foie. Mais l’enthousiasme reste au vestiaire dès qu’il s’agit d’un autre usage. En effet, le faible niveau de couple (220 Nm) et la gestion de la boîte DSG, privilégiant l’efficience, confèrent à cette version des accélérations tout juste suffisantes. Inutile d’espérer des relances vaillantes, ce qui vous obligera à anticiper les dépassements par exemple. Il faudra alors engager le mode Sport de la boîte et monter le son de radio pour ne plus entendre le 4 cylindres s’égosiller. On imagine mal cette version chargée en hommes et bagages sur un col de montagne mais une fois calé à 130 km/h, le calme est de retour et l’allemand retrouve ses bonnes manières.

Consommations basses, grosse autonomie et très peu de malus

La contrepartie de cette neurasthénie, c’est une consommation moyenne en carburant très basse. En effet sur un parcours de 1 000 km, dont la moitié réalisée sur autoroute, le Tiguan e-Tsi 130 aura consommé en moyenne 6,2 l/100 km, soit pratiquement la valeur WLTP revendiquée par Volkswagen (6,1 l/100 km). Cette sobriété additionnée à un réservoir de 55 litres permet ainsi à son propriétaire d’avaler 900 km avec un plein. De plus, ce Tiguan d’accès émet peu de CO2 ce qui limite le montant du malus à 1 386 €, alors qu’il est exempté du malus au poids grâce à son poids contenu de 1 598 kg.

Comme son prédécesseur, le nouveau Tiguan délivre un comportement routier neutre et confortable. N’attendez pas de dynamisme ou d’agilité. C’est une machine à rouler (en silence) qui rassure en toutes circonstances mais qui ne vous donnera pas la banane dans les virages. La direction et le train avant sont un poil mollassons, faisant parfois preuve de lourdeur dans les manœuvres en ville. Sur autoroute, l’allemand est comme posé sur des rails, confortable et silencieux. C’est pour nous l’une des références de sa catégorie dans le domaine. Seul point noir à relever, la sensation peu naturelle au freinage qui allie la régénération de la petite batterie d’hybridation.

Le Tiguan s’est malheureusement converti à l'ère du tout digitale. Les commandes de confort (climatisation/ventilation) sont toutes regroupées dans le grand écran central de 15’’ obligeant le conducteur à plusieurs manipulations. C’est dommage. Mais ce dernier intègre la dernière version du système d’exploitation Volkswagen totalement « débuguée » et performante. L’utilisation est rapide, la résolution est bonne et les fonctionnalités sont clairement présentées. On aime la personnalisation des raccourcis, notamment pour désactiver rapidement les aides à la conduite les plus intrusives.

Volkswagen a également modifié l’aménagement du cockpit, faisant migrer la commande de boîte de vitesses au volant, façon ID.3. Une petite habitude à prendre. En lieu et place on retrouve une inédite molette dotée d'un mini-écran permettant de régler le volume audio mais également de changer de mode de conduite ou la lumière d'ambiance. On aime aussi le vaste rangement équipé d’un double chargeur à induction.

A vivre cette version du Tiguan répondra aux besoins des familles les plus exigeantes. Il offre des places arrière très accueillantes agrémentées d’une climatisation trizone, de ports USB-C et de dossiers inclinables. Le Tiguan satisfait également côté capacités de chargement. Le volume de coffre atteint 652 litres, soit l'une des meilleures valeurs de la catégorie. Mieux, la banquette coulissante demeure pour offrir plus de 700 litres tout en laissant suffisamment de place aux passagers arrière.