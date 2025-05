Que vaut la motorisation d'accès du nouveau Tiguan ?

La concurrence : en leader

Grâce à ses très nombreuses motorisations, le Volkswagen Tiguan est sur tous les fronts : en essence microhybride de 130 ch, il entre en concurrence avec de nombreux SUV du groupe Stellantis dont le Citroën C5 Aircross Hybrid ë-DSC6, le Peugeot 3008 1.2 "Hybrid" 136 ch ou encore l’Opel Grandland 1.2 T de 136 ch. C’est aussi sans compter sur son concurrent numéro 1, le Hyundai Tucson hybrid 125 et le Renault Austral TCe 130. Systématiquement, le Tiguan est bien plus cher et ne se démarque pas par une dotation en équipement supérieure.

A retenir : son problème, le prix

Cette motorisation d’accès permettra à son propriétaire d’abaisser le poste carburant et de profiter pleinement des atouts du Tiguan comme sa technologie embarquée, ses volumes et son bon niveau de confort. En contrepartie il faudra composer avec une mécanique qui n’aime pas être brusquée et un prix de vente bien au-dessus de la concurrence. Le Tiguan 1.5 eTSI 130 commence à 39 990 €. Pour un modèle d’accès, certes bien équipé, mais sans hybridation rechargeable ni transmission intégrale, la facture reste encore trop élevée.

Caradisiac a aimé

La faible consommation en carburant

Les beaux volumes à bord

Le grand coffre

Le multimédia performant

Caradisiac n'a pas aimé

Les accélérations et les reprises trop justes

La boîte de vitesses lente

Le prix de vente au-dessus de la concurrence