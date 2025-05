Que vaut la motorisation d'accès du nouveau Tiguan ?

En France, le Volkswagen Tiguan e-TSi 130 est disponible en 3 finitions.

La finition « Tiguan », à partir de 40 800 €, embarque comme principaux équipements de série les projecteurs avant à LED, les jantes en alliage de 17’’, la sellerie en Tissu, le système Audio & Infotainment avec écran tactile 12,9’’, le tableau de bord Digital Cockpit 10’, la climatisation automatique, le démarrage sans clé, les radars de stationnement avant & arrière, la caméra de recul, le freinage d’urgence en ville et détection des piétons, l’assistant de maintien dans la voie, le détecteur d’angles morts et la banquette arrière coulissante

La finition « Life Plus » facturée 3 400 € de plus, ajoute la navigation, l’éclairage d’ambiance 10 couleurs, la climatisation automatique tri-zone, le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif et l’aide au stationnement.

La finition « VW Edition », vendue 200 € de plus que la finition précédente ajoute le stationnement automatique, l’alarme, les barres de toit anodisées, les vitres arrière surteintées et l’ouverture et fermeture du coffre main-libre.

Le point techno : un assistant vocal intelligent Le nouveau Tiguan est équipé du système d’infodivertissement de nouvelle génération. Ce dernier intègre l’intelligence artificielle de ChatGPT. L’outil de recherche peut être commandé via l’assistant vocal « IDA ».