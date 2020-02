Salon de Genève 2020 - Kia dévoile le nouveau Sorento

Deux semaines avant l'ouverture du Salon de Genève, Kia dévoile les premières images officielles du nouveau Sorento. C'est déjà la quatrième génération pour ce grand SUV apparu en 2002, et vendu depuis à plus de trois millions d'exemplaires dans le monde.

S'il y a bien un air de famille avec le précédent modèle, notamment de profil, le design évolue de manière visible. Le Sorento adopte un look plus anguleux, en s'inspirant du Telluride, son nouveau grand frère vendu aux Etats-Unis.

À l'avant, la calandre et les feux sont désormais alignés, formant un ensemble lié par du chrome. Le regard s'affine tandis que la grille, toujours avec la forme nez de tigre, s'élargit. À l'arrière, les feux horizontaux laissent la place à des feux verticaux, en deux parties. Le hayon est traversé par un épais pli de carrosserie.

De profil, on retrouve une troisième vitre latérale pointue. La nouveauté est l'arrivée d'un insert décoratif façon aileron de requin, comme sur la ProCeed. Un décor est aussi ajouté entre l'aile avant et la porte. Kia ne donne pas encore les dimensions de l'engin. On sait juste que l'empattement a été étiré.

À bord, la présentation monte en gamme, notamment grâce à de plus grands écrans. Il y en a un de 10,25 pouces, façon tablette, pour le multimédia, et un de 12,3 pouces pour l'instrumentation. Dommage, les aérateurs verticaux dédoublés sont visuellement lourds.

Kia indique que le Sorento est basé sur une nouvelle plate-forme. La marque ne donne en revanche pas encore le détail des motorisations pour l'Europe, indiquant juste qu'une offre hybride va faire son apparition dans la gamme Sorento. On en saura sûrement plus au Salon de Genève.