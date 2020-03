Alfa Romeo dévoile la Giulia GTA

Il devient de moins en moins fréquent de voir des voitures sortir avec des sièges baquets et un arceau cage. Que les amateurs en profitent donc, Alfa Romeo leur fait aujourd'hui plaisir avec le retour du label GTA, disparu depuis les 147 et 156. La marque italienne n'a pas eu à chercher bien loin pour sa base puisqu'il s'agit de la Giulia QV. Et l'on peut dire qu'Alfa Romeo n'y est pas allé de main morte avec la présence de deux autos.

La première est la GTA. Elle adopte les boucliers spécifiques développés avec l'expérience acquise en Formule 1. Pour le reste, peu de changements si ce n'est une augmentation de puissance : le V6 2.9 biturbo passe de 510 à 540 ch, avec un 0 à 100 km/h qui progresse, pour passer à 3,6 secondes. Signalons par ailleurs la présence d'un échappement Akrapovic en titane.

L'autre grosse nouveauté, bien plus radicale, est cette GTAm. Elle reprend la base de la GTA, mais y ajoute des boucliers spécifiques, des vitres en polycarbonate, des trains roulants spéciaux et, surtout, un intérieur totalement dépouillé. La banquette arrière a disparu, remplacée par un arceau cage, et les sièges sont des monoblocs en carbone.

On retrouve également le matériau composite sur le toit, l'arbre de transmission, les passages de roue ou encore le pare-chocs avant. Au final, Alfa Romeo annonce un gain de 100 kg par rapport à une Giulia QV.

Alfa Romeo ne produira que 500 exemplaires pour les deux GTA et GTAm, cette dernière étant bien homologuée route. Le prix n'est pas encore connu.