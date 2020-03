Salon de Genève 2020 : Mercedes restyle la E53 AMG

La version AMG intermédiaire suit la tendance du restylage de la gamme E chez Mercedes. La version sportive en six cylindres, qui fait le lien entre la gamme classique de la Classe E et l'E63 AMG, se repoudre le nez. Ou plutôt se remet du maquillage sur les yeux, puisque l'une des seules et uniques évolutions de ce restylage est le nouveau regard au niveau des phares.

La jupe avant adopte quelques légères nouveautés qui pourront seulement être repérées par les plus grands fans et habitués de la Classe E. A l'arrière, Mercedes a opéré de minuscules changements sur les feux et la partie basse du bouclier avec l'intégration des sorties d'échappement. Concernant les jantes, les modèles en 19 et 20 pouces à cinq branches ont droit à un nouveau design améliorant l'aérodynamisme. Notons enfin la présence de deux nouvelles teintes "mojav métallisé" et "argent hightec métallisé".

A l'intérieur, les garnitures en cuir Nappa argent peuvent recevoir en option des surpiqûres rouges, tandis que le pack "Dynamic Plus AMG" arrive lui aussi, en option.

Pas de changement mécanique

Sous le capot, aucune évolution. Il faut dire que le V6 à microhybridation est très récent. D'une cylindrée de trois litres, il revendique 435 ch et 520 Nm de 1800 à 5800 tr/mn. Le petit moteur électrique permet d'obtenir un boost temporaire de 22 ch et 250 Nm supplémentaires.

Les différences de performances entre le break E53 AMG et la berline E53 AMG sont minimes : 4,6 sec au 0 à 100 pour le premier, 4,5 sec au 0 à 100 pour la dernière. La transmission intégrale 4Matic et la boîte de vitesses à neuf rapports Speedshift sont toujours imposées.