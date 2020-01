Nouvelle Seat Leon : le break ST déjà dévoilé

La troisième génération de la Leon a été la première proposée en break. Une carrosserie qui a rencontré son public, participant à la progression des ventes de la compacte espagnole. Elle est donc logiquement reconduite pour la quatrième vie de la Leon. Et preuve de l'importance de cette silhouette, notamment taillée pour les entreprises, Seat a publié les premières images officielles de la variante ST en même temps que celles de la compacte 5 portes, que nous vous avons présentée en détail avec une vidéo.

Le nouveau "Sportstourer" mesure 4,64 mètres de longueur. C'est 9 cm de plus que l'ancienne génération, et surtout 27 cm de plus que la variante classique. L'empattement est le même entre les deux carrosseries, à 2,69 mètres, ce qui fait que tous les centimètres en plus sont sur le porte-à-faux arrière.

Les designers de Seat ont toutefois bien œuvré pour gommer l'effet sac à dos. La partie arrière a un dessin dynamique, avec un montant et une lunette inclinés et des épaules marquées. Comme sur la berline, on a des feux triangulaires reliés par un bandeau. Pour le côté pratique, la découpe du hayon est bien sûr revue, en descendant plus bas dans le bouclier.

Ce hayon s'ouvre sur un coffre de 617 litres, soit un gain de 30 litres par rapport à l'ancien ST. La berline est à 380 litres. La marque n'a pas encore détaillé les fonctionnalités du modèle. À l'avant, pas de surprise, la planche de bord est partagée avec la berline. La présentation s'allège, avec un écran tactile façon tablette implanté au-dessus des aérateurs centraux.

Du côté de l'offre de motorisations, la grande nouveauté sera la variante hybride rechargeable, confirmée sur le break. Le 1.4 TSI et le moteur électrique développent ensemble 204 ch. Avec une batterie de 13 kWh, l'auto peut faire environ 60 km sans essence. La Leon proposera aussi des blocs essences TSI à hybridation légère de 110 et 150 ch. Le break se réservera une variante quatre roues motrices avec le 2.0 TDI 150 ch.