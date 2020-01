Présentation vidéo - Seat Leon 2020 : connectée, hybridée et sans complexe face à la Golf

Contrairement à d'autres marques du groupe Volkswagen, le constructeur ibérique a fait évoluer fortement le style de sa compacte. Construite sur la dernière version de la plateforme MQB appelée Evo qu'elle partage notamment avec la Golf 8 que nous avons essayée le mois dernier, la Leon 4 voit son regard Full LED s'affiner mais c'est surtout la poupe qui évolue avec des feux plus triangulaires et surtout reliés par un bandeau lumineux, avec un traitement qui n'est pas sans rappeler celui du SUV Tarraco. L'ensemble, parachevé par un capot étiré et une calandre verticale, donne une silhouette plus sportive, plus dynamique, ce qui en fait plus que jamais l'équivalent d'un Alfa Romeo espagnol et qui démontre que la marque cible une clientèle jeune.

L'intérieur est par contre plus surprenant : l'instrumentation numérique, désormais incontournable et atteignant ici 10,25 pouces, s'ajoute au très large écran central allant jusqu'à 10 pouces et à la sobriété des lignes de la planche de bord, ce qui donne une ambiance épurée et minimaliste, voire même monacale. L'espagnole garde tout de même un peu de son identité caliente avec une ligne lumineuse qui souligne la baie de pare-brise en reliant les deux portières avant.

L'habitabilité n'était pas vraiment un défaut de la génération précédente mais elle est pourtant nettement améliorée par l'allongement du porte-à-faux de 50 mm – la longueur totale s'établissant désormais à 4,39 m, soit 86 mm de plus –, ce qui permet même aux passagers les plus grands d'être très confortablement installée à l'arrière. Par contre, le volume de coffre stagne à 380 litres, soit la valeur au litre près de son aînée, ce qui la place dans la moyenne de la catégorie, sans plus.

Question équipements de sécurité et aides à la conduite, la Leon récupère ce qu'on fait de mieux dans le catalogue Volkswagen avec notamment le régulateur de vitesse adaptatif, l'amortissement piloté, le maintien dans la voie ou encore l'alerte d'angles morts. C'est aussi la première Seat à être entièrement connectée, pouvant offrir Apple CarPlay, Android Auto, services connectés et application Seat Connect permet de consulter à distance des données sur le véhicule.

La plateforme MQB Evo permet à la Leon d'absorber toutes sortes de motorisations, à commencer par essence, toutes suralimentées et à injection directe. L'entrée de gamme sera assurée pour la première fois par un 3 cylindres 1.0 TSI de 90 ch qui sera aussi disponible en version 110 ch. Il y aura ensuite un 4 cylindres 1.5 de 130 ou 150 ch avec désactivation des cylindres et un 2.0 de 190 ch. L'offre diesel se résumera au 2.0 TDI disponible en 115 ou 150 ch. La Leon pourra aussi rouler au gaz naturel avec une version TGI du 1.5 130 ch alimenté par pas moins de trois réservoirs d'une capacité totale de 17,3 kg. Les 1.0 TSI 110 ch et 1.5 TSI 150 ch pourront aussi être associés à une hybridation légère 48 V avec alterno-démarreur et batterie lithium-ion. Enfin, la Leon aura droit un peu plus tard à une version hybride rechargeable e-Hybrid associant un 1.4 TSI et un moteur électrique relié à une grosse batterie de 13 kWh. L'ensemble développe 204 ch et peut effectuer jusqu'à 60 km en électrique.

La Seat Leon de quatrième génération vient d'entrer en production et sera présentée pour la première fois en public au prochain Salon de Genève début mars. Elle sera ensuite commercialisée en avril et arrivera à point nommé sur le marché, avec des stars de la catégorie des compactes comme la Peugeot 308 ou la Renault Mégane qui sont aujourd'hui vieillissantes.