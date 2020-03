Gumpert Nathalie : pile à combustible, et méthanol

Dévoilée l'an dernier au salon de Genève, la Gumpert Nathalie devient aujourd'hui un produit commercial comme un autre, et plus simplement un concept. Le petit constructeur allemand, connu à l'origine pour sa supercar Apollo, annonce le lancement de la Nathalie sur le Vieux Continent au tarif unitaire de 407 000 €. Rappelons que de l'eau a coulé sous les ponts depuis la création de Gumpert, désormais la propriété du groupe chinois Aiways.

Au delà du design très particulier (que certains apparentent à celui d'une Nissan GT-R), ce qui caractérise la Nathalie est ce qui se trouve sous sa robe. Une pile à combustible (jusque là, rien d'étonnant), mais qui ne fonctionne pas à l'hydrogène comme la plupart des véhicules "Fuel Cell". Le carburant utilisé est du méthanol (à ne pas confondre avec l'éthanol), bien connu des pilotes de dragster.

Un liquide bien plus stable que l'hydrogène, facile à stocker, et plus facile à produire. Le réservoir de 65 litres alimente une pile de 15 kW, avec une capacité totale de stockage de l'énergie (réservoir et batteries) équivalente à 178 kWh. La curiosité continue avec la présence d'une boîte de vitesses spécifique à deux rapports. L'autonomie serait ainsi de plus de 800 km. Les moteurs électriques produisent quant à eux 544 ch.